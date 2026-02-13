3.72 BYN
Коммунальные службы оперативно устраняют опасные "шпили" на крышах домов в Минске
Осторожно, сосульки! Из-за оттепели опасные "шпили" на крышах домов образуются с большой скоростью. Коммунальные службы оперативно устраняют последствия непогоды ради безопасности людей. Для очистки крыш в столице ежедневно задействуют около 100 специалистов и 16 единиц спецтехники.
Чтобы вовремя выявить опасность, сотрудники регулярно проводят визуальный осмотр зданий. К работам на крышах допускают квалифицированных специалистов, прошедших подготовку и имеющих допуск к работам на высоте.
Иван Неживинский, директор ЖЭУ № 4 Ленинского района г. Минска: "С помощью автогидроподъемника в день удается очистить порядка 4-5 жилых домов, т.е., это если брать по контуру здания. Но с помощью, скажем так, привлечения промышленных альпинистов, они успевают порядка 6-8 жилых домов. Но и качество очистки, если брать промышленных альпинистов, немножко выше, потому что они непосредственно производят работу самого кровельного покрытия".
Очистку крыш проводят вручную и с автовышек. Это трудоемкий процесс, который занимает до половины дня на одно здание. Важно соблюдать технику безопасности. Неочищенные участки ограждают лентой. Информация об опасной наледи ускоряет ликвидацию. Горожане могут подать заявку через службы 115.