Коммунальные службы оперативно устраняют опасные "шпили" на крышах домов в Минске

Осторожно, сосульки! Из-за оттепели опасные "шпили" на крышах домов образуются с большой скоростью. Коммунальные службы оперативно устраняют последствия непогоды ради безопасности людей. Для очистки крыш в столице ежедневно задействуют около 100 специалистов и 16 единиц спецтехники.





Чтобы вовремя выявить опасность, сотрудники регулярно проводят визуальный осмотр зданий. К работам на крышах допускают квалифицированных специалистов, прошедших подготовку и имеющих допуск к работам на высоте.

Иван Неживинский, директор ЖЭУ № 4 Ленинского района г. Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cfc7531f-bac5-45d5-b033-87488082fd06/conversions/a4abfbb6-88a2-493f-942c-9cfb119f75e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cfc7531f-bac5-45d5-b033-87488082fd06/conversions/a4abfbb6-88a2-493f-942c-9cfb119f75e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cfc7531f-bac5-45d5-b033-87488082fd06/conversions/a4abfbb6-88a2-493f-942c-9cfb119f75e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cfc7531f-bac5-45d5-b033-87488082fd06/conversions/a4abfbb6-88a2-493f-942c-9cfb119f75e0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Неживинский, директор ЖЭУ № 4 Ленинского района г. Минска: "С помощью автогидроподъемника в день удается очистить порядка 4-5 жилых домов, т.е., это если брать по контуру здания. Но с помощью, скажем так, привлечения промышленных альпинистов, они успевают порядка 6-8 жилых домов. Но и качество очистки, если брать промышленных альпинистов, немножко выше, потому что они непосредственно производят работу самого кровельного покрытия".