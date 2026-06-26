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Коммунисты Беларуси и Китая открыли в Минске совместный Книжный дом
Книжный дом "Беларусь и Китай - ценности объединяют" открыли 26 июня при Центральном комитете Компартии Беларуси.
В торжественной церемонии принимали участие представители делегации из Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Секретарь рабочего комитета по проверке дисциплины и надзору центральных и государственных органов КНР Ван Айвэнь рассчитывает, что книжный центр станет важной площадкой для углубления обмена опытом государственного управления, а также для укрепления взаимопонимания между народами Китая и Беларуси.
Сергей Сыранков, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси: "Глубоко символично, что в год 105-летия основания Коммунистической партии Китая, буквально в преддверии этой важной даты, мы делаем такой своеобразный подарок нашим китайским товарищам. В книжном центре будут сосредоточены основные работы, актуальные по социализму с китайской спецификой. Ключевыми книгами в экспозиции книжного центра будут являться работы генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая товарища Си Цзиньпина".
Общими усилиями обеих заинтересованных сторон центр сыграет важнейшую роль в углублении теоретического и идейного обмена между партиями, а также в укреплении взаимопонимания и доверия между Китаем и Беларусью.