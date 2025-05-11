"Комната стала временным моргом": бывшие узники и блокадники рассказали о жизни во время ВОВ

Крематорий концлагеря Бухенвальд с шестью печами целые сутки дымил черным дымом. Они не успели меня там сжечь, вспомнил бывший узник концлагеря Андрей Моисеенко.

Отец Андрея Моисеенко ушел на фронт, а мать погибла. Он остался старшим из четырех детей и содержал младших, но в 15 лет его угнали в Германию, где работал на военном заводе в Лейпциге, а спустя два года оказался в Бухенвальде. И выход оттуда был только один - через трубу крематория.

Андрей Моисеенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e1029a8-0bed-44e7-9293-5b82d1148675/conversions/4c3eb491-470e-41e0-9bba-a561e5fbcc35-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e1029a8-0bed-44e7-9293-5b82d1148675/conversions/4c3eb491-470e-41e0-9bba-a561e5fbcc35-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e1029a8-0bed-44e7-9293-5b82d1148675/conversions/4c3eb491-470e-41e0-9bba-a561e5fbcc35-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e1029a8-0bed-44e7-9293-5b82d1148675/conversions/4c3eb491-470e-41e0-9bba-a561e5fbcc35-xl-___webp_1920.webp 1920w Андрей Моисеенко

Андрей Моисеенко:

"В бараке насчитывались примерно 1,5 тыс. или чуть больше человек, потому что он был широкий, длинный. В четыре ряда лежали по 10 человек. С одной стороны в четыре ряда, по десять - с другой. И был еще широкий проход посредине стола. Спали так, что если легли на левый бок, то уже на правый не перевернешься. Если перевернулся, то надо, чтобы и все переворачивались".

Осенью 1941 года в Бухенвальде был организован лагерь для советских военнопленных. Это не была фабрика по уничтожению людей. Это был лагерь медленной смерти, где практиковался нацистский принцип - уничтожение трудом. Обтянутые кожей скелеты были вынуждены работать с утра до ночи почти без еды.

Андрей Моисеенко рассказал, что там создавалась такая ситуация, при которой с человека вытравливали его физические, умственные и даже психологические свойства. Больше половины людей ходили там как тень.

Руководство гитлеровской Германии создало масштабную сеть концлагерей, где содержались узники разных категорий - люди не с тем цветом глаз или волос, а также участники сопротивления, военнопленные, женщины и дети.

Факт Через фашистские концлагеря в Европе прошли около 18 млн человек, из них 11 млн - погибли.

Бывшего узника Бухенвальда последние 20 лет приглашают в Германию, где он встречается со школьниками, населением и открывает для себя зверские факты.

"В Германии проектировались заводы по непрерывному сжиганию людей, где от них оставалась бы только зола", - вспомнил о зверствах нацистов Андрей Моисеенко.

Бывшая узница концлагерей Галина Лившиц, показывая свою фотографию в молодости, сама на себя сказала: "Тогда я еще не была живой. Я не улыбалась, не смеялась".

Галина Лившиц news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cb5e0b3-bd79-444e-aa12-b67b91e2b9e4/conversions/b1f3c4b0-cd82-416f-96c0-a1af1bcb6810-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cb5e0b3-bd79-444e-aa12-b67b91e2b9e4/conversions/b1f3c4b0-cd82-416f-96c0-a1af1bcb6810-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cb5e0b3-bd79-444e-aa12-b67b91e2b9e4/conversions/b1f3c4b0-cd82-416f-96c0-a1af1bcb6810-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cb5e0b3-bd79-444e-aa12-b67b91e2b9e4/conversions/b1f3c4b0-cd82-416f-96c0-a1af1bcb6810-xl-___webp_1920.webp 1920w Галина Лившиц

На момент начала Великой Отечественной войны девочке Гале было всего лишь 9 лет. Но она все равно стала бесплатной рабочей силой и прошла через несколько концлагерей Германии. А истошные крики из 1944 года помнит до сих пор.

"Выгнали всех на площадь. Стариков, взрослых, детей оставили без вещей. Немцы окружили эту толпу и начали отнимать детей, просто их вырывать у родителей. Стоял такой крик. Не дай бог кому-нибудь представить, когда у матерей забирают детей, и они знают, куда их повезут. И нас посадили в машину и повезли в Красный Берег", - рассказала о тех событиях Галина Лившиц.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eba4e94a-19b0-4721-ab94-4d8caba9a789/conversions/377dace2-ba78-4e4e-a76a-3e52d1a77f3f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eba4e94a-19b0-4721-ab94-4d8caba9a789/conversions/377dace2-ba78-4e4e-a76a-3e52d1a77f3f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eba4e94a-19b0-4721-ab94-4d8caba9a789/conversions/377dace2-ba78-4e4e-a76a-3e52d1a77f3f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eba4e94a-19b0-4721-ab94-4d8caba9a789/conversions/377dace2-ba78-4e4e-a76a-3e52d1a77f3f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мария Ткачева, старший научный сотрудник Жлобинского историко-краеведческого музейного комплекса:

"Когда в 1943 году наступил переломный момент в Великой Отечественной войне, для немцев он стал достаточно сложным, и в начале 1944 года рейхсминистр восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг издал указ, где было заявлено срочно поставить на немецкие земли 30 тыс. человек трудоспособного населения, в том числе нужны были дети и подростки".

Из нескольких районов Беларуси свозили детей от 8 до 14 лет. Почти 2 тыс. человек прошли через Красный Берег в годы войны, и большая часть из них домой не вернулась.

Мемориальный комплекс "Памятник детям - жертвам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг." news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c3d7613-dce6-4c87-b6bb-2d04bbe4c6c1/conversions/99c4f8d6-150e-44e9-94d5-fc74d5cc7772-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c3d7613-dce6-4c87-b6bb-2d04bbe4c6c1/conversions/99c4f8d6-150e-44e9-94d5-fc74d5cc7772-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c3d7613-dce6-4c87-b6bb-2d04bbe4c6c1/conversions/99c4f8d6-150e-44e9-94d5-fc74d5cc7772-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c3d7613-dce6-4c87-b6bb-2d04bbe4c6c1/conversions/99c4f8d6-150e-44e9-94d5-fc74d5cc7772-xl-___webp_1920.webp 1920w Мемориальный комплекс "Памятник детям - жертвам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг."

"Мария Марченко вспоминала, что она видела в щелочку маму и билась головой о стенку, плакала. Она хотела хотя бы дотронуться до любимой мамы", - пересказала воспоминания узницы Мария Ткачева.

Сегодня памятник, посвященный детям - жертвам Великой Отечественной войны, в Красном Береге является единственным на постсоветском пространстве. Недавно на территории открыли и выставку с реальными воспоминаниями.

Выставка основана на воспоминаниях бывших узников rраснобережского лагеря. Из воспоминаний узника Григория Лаврентьевича Голубицкого: "В Германию попал в лагерь у города Пирмазенс. Там кормили дохлой кониной, гнилыми овощами и картофельными очистками. Ежедневно из лагеря выносили сотни трупов".

На выставке представлены выдержки рассказов узников, которые даны в хронологическом порядке - как немцы начинали проводить облавы, как их привозили в Красный Берег, как уже в лагере их осматривали врачи, как грузили в товарные вагоны, как попали в Германию.

Маленькой Томе в начале войны было 8 лет. Все дни она прожила в блокадном Ленинграде и видела, как люди погибали от холода, цинги, дистрофии и самого страшного - голода.

Блокадница, ветеран Великой Отечественной войны Тамара Вешнякова: "Люди падали прямо на улицах и умирали. Магазины были пустые. У меня в квартире жили все родственники. И вот девять человек скончались от голода. Бабушка одна, помню, как сейчас, из столярного клея сделала себе лепешки, поела, и у нее случился заворот кишок и умерла. Самая большая комната, где жили тети с детьми, стала временным моргом".

Тамара Вешнякова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eff1d4a3-ea1f-49ff-8263-821deca25ed0/conversions/66e4ee58-2a8e-4ac3-b7d5-993df348c3da-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eff1d4a3-ea1f-49ff-8263-821deca25ed0/conversions/66e4ee58-2a8e-4ac3-b7d5-993df348c3da-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eff1d4a3-ea1f-49ff-8263-821deca25ed0/conversions/66e4ee58-2a8e-4ac3-b7d5-993df348c3da-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eff1d4a3-ea1f-49ff-8263-821deca25ed0/conversions/66e4ee58-2a8e-4ac3-b7d5-993df348c3da-xl-___webp_1920.webp 1920w Тамара Вешнякова