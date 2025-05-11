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"Комната стала временным моргом": бывшие узники и блокадники рассказали о жизни во время ВОВ
Крематорий концлагеря Бухенвальд с шестью печами целые сутки дымил черным дымом. Они не успели меня там сжечь, вспомнил бывший узник концлагеря Андрей Моисеенко.
Отец Андрея Моисеенко ушел на фронт, а мать погибла. Он остался старшим из четырех детей и содержал младших, но в 15 лет его угнали в Германию, где работал на военном заводе в Лейпциге, а спустя два года оказался в Бухенвальде. И выход оттуда был только один - через трубу крематория.
Андрей Моисеенко:
"В бараке насчитывались примерно 1,5 тыс. или чуть больше человек, потому что он был широкий, длинный. В четыре ряда лежали по 10 человек. С одной стороны в четыре ряда, по десять - с другой. И был еще широкий проход посредине стола. Спали так, что если легли на левый бок, то уже на правый не перевернешься. Если перевернулся, то надо, чтобы и все переворачивались".
Осенью 1941 года в Бухенвальде был организован лагерь для советских военнопленных. Это не была фабрика по уничтожению людей. Это был лагерь медленной смерти, где практиковался нацистский принцип - уничтожение трудом. Обтянутые кожей скелеты были вынуждены работать с утра до ночи почти без еды.
Андрей Моисеенко рассказал, что там создавалась такая ситуация, при которой с человека вытравливали его физические, умственные и даже психологические свойства. Больше половины людей ходили там как тень.
Руководство гитлеровской Германии создало масштабную сеть концлагерей, где содержались узники разных категорий - люди не с тем цветом глаз или волос, а также участники сопротивления, военнопленные, женщины и дети.
Факт
Через фашистские концлагеря в Европе прошли около 18 млн человек, из них 11 млн - погибли.
Бывшего узника Бухенвальда последние 20 лет приглашают в Германию, где он встречается со школьниками, населением и открывает для себя зверские факты.
"В Германии проектировались заводы по непрерывному сжиганию людей, где от них оставалась бы только зола", - вспомнил о зверствах нацистов Андрей Моисеенко.
Бывшая узница концлагерей Галина Лившиц, показывая свою фотографию в молодости, сама на себя сказала: "Тогда я еще не была живой. Я не улыбалась, не смеялась".
На момент начала Великой Отечественной войны девочке Гале было всего лишь 9 лет. Но она все равно стала бесплатной рабочей силой и прошла через несколько концлагерей Германии. А истошные крики из 1944 года помнит до сих пор.
"Выгнали всех на площадь. Стариков, взрослых, детей оставили без вещей. Немцы окружили эту толпу и начали отнимать детей, просто их вырывать у родителей. Стоял такой крик. Не дай бог кому-нибудь представить, когда у матерей забирают детей, и они знают, куда их повезут. И нас посадили в машину и повезли в Красный Берег", - рассказала о тех событиях Галина Лившиц.
Мария Ткачева, старший научный сотрудник Жлобинского историко-краеведческого музейного комплекса:
"Когда в 1943 году наступил переломный момент в Великой Отечественной войне, для немцев он стал достаточно сложным, и в начале 1944 года рейхсминистр восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг издал указ, где было заявлено срочно поставить на немецкие земли 30 тыс. человек трудоспособного населения, в том числе нужны были дети и подростки".
Из нескольких районов Беларуси свозили детей от 8 до 14 лет. Почти 2 тыс. человек прошли через Красный Берег в годы войны, и большая часть из них домой не вернулась.
"Мария Марченко вспоминала, что она видела в щелочку маму и билась головой о стенку, плакала. Она хотела хотя бы дотронуться до любимой мамы", - пересказала воспоминания узницы Мария Ткачева.
Сегодня памятник, посвященный детям - жертвам Великой Отечественной войны, в Красном Береге является единственным на постсоветском пространстве. Недавно на территории открыли и выставку с реальными воспоминаниями.
Выставка основана на воспоминаниях бывших узников rраснобережского лагеря. Из воспоминаний узника Григория Лаврентьевича Голубицкого: "В Германию попал в лагерь у города Пирмазенс. Там кормили дохлой кониной, гнилыми овощами и картофельными очистками. Ежедневно из лагеря выносили сотни трупов".
На выставке представлены выдержки рассказов узников, которые даны в хронологическом порядке - как немцы начинали проводить облавы, как их привозили в Красный Берег, как уже в лагере их осматривали врачи, как грузили в товарные вагоны, как попали в Германию.
Маленькой Томе в начале войны было 8 лет. Все дни она прожила в блокадном Ленинграде и видела, как люди погибали от холода, цинги, дистрофии и самого страшного - голода.
Блокадница, ветеран Великой Отечественной войны Тамара Вешнякова: "Люди падали прямо на улицах и умирали. Магазины были пустые. У меня в квартире жили все родственники. И вот девять человек скончались от голода. Бабушка одна, помню, как сейчас, из столярного клея сделала себе лепешки, поела, и у нее случился заворот кишок и умерла. Самая большая комната, где жили тети с детьми, стала временным моргом".
Слушая такие истории, понимаешь, насколько незначительными могут быть современные проблемы. Ведь для тех, кто пережил войну, ситуация, когда человек умирал рядом от голода, холода или болезни, была обыденностью. И все равно после всех ужасов войны они продолжали жить, и только благодаря им мы действительно знаем правду и можем сказать таким людям спасибо.