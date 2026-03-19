Комплексные учения с войсками ЗОК пройдут в Беларуси с 19 по 25 марта

Маневры войск Западного оперативного командования стартовали в Беларуси. Пройдут они в несколько этапов и продлятся до 25 марта. Задействованы полигоны и участки местности на значительном удалении от госграницы.

Как отметил в заявлении начальник Генштаба Вооруженных Сил, в основе замысла учений - современная военно-политическая обстановка и тенденции ведения боевых действий в рамках современных военных конфликтов.

Павел Муравейко, начальник Генштаба - первый замминистра обороны Беларуси:

"Мы планируем отработать подготовку оборонительных рубежей и позиций с опорой на узлы сопротивления, участки заграждений, при этом максимально использовать местную промышленную и административно-хозяйственную базу. Кроме того, предусмотрено отработать самые современные приемы применения войск и средств поражения: беспилотные летательные аппараты, комплексы радиоэлектронной борьбы и информационного противоборства, ведение контрбатарейной борьбы, стрельбу на большие дальности. Не исключено, что в рамках активного этапа учения будут отработаны активные действия механизированных и танковых подразделений по борьбе с незаконными вооруженными формированиями, диверсионно-разведывательными группами противника, а также отражение возможных атак и активный маневр".

Итоги учений будут положены в основу дальнейшего развития боевой подготовки наших Вооруженных Сил, проверки боевой и мобилизационной готовности армии стали уже традиционными. Военные регулярно их проводят - это не чрезвычайщина, и они ни на кого не направлены.