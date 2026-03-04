3.74 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
Конфликт на Ближнем Востоке может привести к дефициту энергоресурсов, считает эксперт Бороденко
Экономисты подчеркивают: дальнейшая эскалация ближневосточного конфликта приведет к острому дефициту энергоресурсов на мировых рынках, и тогда цены взлетят многократно.
Максим Бороденко, научный сотрудник Института экономики РАН:
"Если конфликт будет затягиваться, то надо понимать, что тот рост цен, который мы видим сейчас, это еще не предел. Он происходит достаточно быстро по сравнению с тем, что мы видели раньше, и вообще динамика цен на нефть была немножко другая, а теперь она пошла в рост. Пока на мировых рынках еще есть какие-то запасы: где-то кто-то придержал что-то, какие-то корабли в пути пока еще. Но если конфликт затягивается на 3-4 недели и более, то дефицит на мировом рынке будет только усиливаться, и поэтому цены будут расти еще быстрее. Это касается как нефти, так и газа".