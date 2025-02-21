3.56 BYN
3.22 BYN
3.37 BYN
"Конфликт в Украине нужно заканчивать". Эксперт о цене ошибочных действий и переговорах в Эр-Рияде
Дмитрий Швайба - кандидат экономических наук, профессор в студии "Первого информационного" рассказал, как он оценивает переговоры делегаций США и России в Эр-Рияде.
Прежде всего эксперт отметил: "С чем я не могу согласиться, так это с тем, что конфликт стоит миллионы, он стоит давно миллиарды. И предположу, что весь этот конфликт в комплексной своей оценке превысит триллион долларов. Вот цена ошибочных действий, которые до конца непонятно, как реализовывать, а процесс идет совершенно логичным образом. Страны, которые реально являются субъектными, начинают договариваться, ищут варианты взаимодействия для выхода из той ситуации, которая сложилась, а все те, кто имитировали свою субъектность или, может быть, достаточно непрофессионально играли в политику, пока остаются за бортом переговоров, причем они очень здорово переживают, что не представлены за этим столом переговоров".
Дмитрий Швайба не исключил вариант, если Украину пригласят только подписать документы о заключении мира со всеми обозначенными договоренностями. И это будет фиаско, которое войдет во все учебники истории. "Предположить себе какой-либо другой вариант на сегодняшнем этапе сложно, потому что для всего мира очевидно, что этот конфликт нужно заканчивать. И для всего мира очевидно, что Украина не имеет понимания, как этот конфликт можно закончить".