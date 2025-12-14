Конкурентоспособное государство, цифровизация, взгляд в будущее - эксперты о предстоящем ВНС

Всебелорусское народное собрание сегодня рассматривается как ключевой институт народовластия и стратегического развития страны. Именно здесь формируются ориентиры новой пятилетки, определяются приоритеты социально-экономической политики и задается долгосрочный вектор развития Беларуси.

О значении ВНС, роли прямой демократии и задачах, которые предстоит решать государству в ближайшие годы, мнения экспертов и представителей власти.

Вадим Елфимов, завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси:

"Всебелорусское народное собрание - это прямая демократия, когда народ напрямую принимает решения. И это очень важно для белорусской власти - получить такую морально-нравственную поддержку в своем курсе, который заглядывает далеко в будущее".

депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Надежда Хальцова

"Программа социально-экономического развития очень содержательна. Она нацелена на решение ключевых задач развития страны. Главная концепция нового пятилетия - сформировать самодостаточное и конкурентноспособное государство, в центре внимания которого человек", - отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Надежда Хальцова.

Олег Цилько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В будущей пятилетке белорусам предстоит осваивать новые сферы, которых до этого еще не было. Во-первых, это автоматизация производства. Причем и агропромышленного комплекса, и реального сектора экономики. Второй очень важный момент - это внедрение робототехники в агропромышленном комплексе, в промышленном производстве, да и в других сферах. Безусловно, нужно будет сделать акцент на цифровизации деятельности органов государственной власти для сокращения различных административных процедур. Конечно же, это самолетостроение и выпуск беспилотных летательных аппаратов, которые мы еще с вами не производили. Конечно же, очень важно, что делается акцент на науке".

"Всебелорусское народное собрание - это уникальный политический институт и политический инструмент, - считает российский политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО Елена Пономарева. - И я скажу несколько позиций, почему это так. Во-первых, его создание было определено волей народа на референдуме 2022 года. Во-вторых, его статус и полномочия как высшего представительного органа народовластия закреплены в Конституции. В-третьих, именно ВНС определяет стратегические направления развития общества и государства, причем обеспечивает незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Это очень важное положение, которое также зафиксировано в Конституции Республики Беларусь. В-четвертых, в соответствии с обновленной Конституцией в 2022 году, ежегодные послания Президента заслушиваются только на площадке Всебелорусского народного собрания. Это тоже очень важный момент, потому что в посланиях президента фиксируется некая стратегия развития страны".

Андрей Кривошеев, гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов:

"Александр Григорьевич Лукашенко уже работает над тезисами собственного послания и теми приоритетами, которые глава государства видит в среднесрочном будущем Беларуси. Это ведь, безусловно, ориентир и маяк. И тут акценты будут расставлены не только на год-два вперед, но сюда добавятся акценты внешней политики, в которых никто лучше главы государства не разбирается".

политолог, декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев

"Мы действительно таким образом получили орган народовластия, задача которого - осуществление реальной политики для народа, в интересах нашего населения, наших граждан. Этот орган народовластия сегодня служит таким блокирующим устройством для того, чтобы какой-нибудь безумный крюк политики, внешний или внутренний, какие-то непродуманные действия не привели к катастрофическим последствиям для всей страны", - пояснил политолог, декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):