Конкурс красоты среди сотрудниц ЖКХ прошел в Минске

Они делают наши дворы чище, а дома - уютнее. Но сегодня вышли из тени профессии и находятся в центре внимания. В столице прошел конкурс красоты среди сотрудниц ЖКХ. 10 финалисток и сложнейшие испытания: от видеовизиток до вечернего дефиле.

Прекрасные дамы из сферы жилищно-коммунального хозяйства столицы сменили спецформу на элегантные наряды. Конкурс красоты и профессионализма объединил 10 лучших специалистов из каждого района города. Демонстрируют свои таланты девушки на подходящей локации, в Национальной школе красоты. Слоган конкурса - "Ломаем стереотипы". И правда, здесь не увидишь традиционной рабочей куртки, а расцветают здесь не розы и гиацинты, а улыбки на лицах финалисток.

Светлана Бруй, оператор котельной ГП "Минсккоммунтеплосеть"

Светлана Бруй, оператор котельной ГП "Минсккоммунтеплосеть": "В этой сфере я работаю уже более 4 лет, а на данном предприятии - чуть больше года. Работа мне очень нравится. Мы несем людям комфорт: это горячая вода и тепло. Работа у нас серьезная, сложная и кропотливая".

Елена Рогачева, замдиректора ЖЭУ № 9 Фрунзенского района г. Минска

Елена Рогачева, замдиректора ЖЭУ № 9 Фрунзенского района г. Минска: "В системе я уже более 15 лет, очень близка мне эта профессия, не представляю себя в другой профессии".