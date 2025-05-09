Конные гвардейцы, четвероногие герои, яркое авиашоу. Военный парад в Минске обещает быть зрелищным

Старт военного парада в Минске запланирован на 20:30. Почти 5 тысяч военнослужащих и около 300 единиц колесной и гусеничной техники: сердца всех уже этим вечером забьются в унисон. Позади сотни часов подготовки, генеральные репетиции.

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В этом году организаторы добавили несколько новых красок. Часть мероприятия построена на отдельных элементах Парада Победы 1945 года. В целом две равноценные части - историческая и современная.

Мы помним всех, кто героически держал удар агрессора, и эта память - часть нашего национального самосознания. Отдавая дань уважения героям войны, отдельные парадные расчеты пройдут перед трибунами на параде в форме воинов Красной Армии и партизан и форме милиции образца 1941 года.

По сложившейся традиции открывают парад самые юные защитники Отечества - вслед за командующим парадом Минского гарнизона - воспитанники Минского суворовского военного училища.

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По дорогам войны прошли десятки тысяч собак - четвероногие герои спасали жизни людей, зачастую отдавая свои.

И в этом году на параде в Минске впервые пройдут кинологи со своими питомцами - в уникальной парадной коробке немецкие овчарки разного окраса. Все они прошли многоступенчатый отбор.

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Всего перед трибунами пройдут 30 парадных расчетов, в числе которых представители Минобороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, Госпогранкомитет, а еще кадеты. Впечатлять зрителей, кроме белорусов, будут военнослужащие из еще 7 стран.

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От конных гвардейцев до современных танков. Эстафету шествия пешие расчеты передают механизированной колонне. Танки Т-34 и легендарные "Катюши", бронетранспортеры, РСЗО "Полонез", комплексы "Искандер", С-400, бронированные джипы. Чуть менее 300 единиц колесной и гусеничной техники будут четко выдерживать единую линию

Одним из самых ярких моментов парада станет авиашоу в небе над столицей. Участвуют боевые вертолеты и самолеты - как белорусские, так и российские. На высоте в 150 метров над землей воздушную часть парада откроют вертолеты Ми-8, они несут Государственный флаг Беларуси, флаг ВВС и ПВО. В этом году их сопровождает флаг "80 лет Победы". Как напоминание о том, что вот уже 80 лет белорусы видят над собой только мирное небо.

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Зрителям скучать просто некогда - на импровизированном плацу не менее зрелищная часть программы - плац-парад сводной роты почетного караула.