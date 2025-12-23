19 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко выступал на ВНС, а Президент России Владимир Путин отвечал на вопросы во время "Итогов года".

В эфире "Первого информационного" специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло поделился, что разорваться между этими двумя мероприятиями было тяжело, потому что, находясь в Минске, вынужден слушать, о чем говорит глава Беларуси, при этом параллельно в другом ухе слышать, что говорит Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов и простых россиян в интернете. "Для меня это было достаточно символично. Я всегда радуюсь, когда Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются. В Беларуси очень много говорили 19 декабря про Россию, безопасность общую и вообще, про партнерские отношения", - рассказал он.

Он отметил, что в России сейчас много говорят про специальную военную операцию, отношения с Западом, которые также обсуждали в Минске. И это, по словам Константина Придыбайло, является ключевой историей, ведь на Западе появляются адекватные политики - и в администрации Трампа, и некоторые политики в европейских странах. На это обращали внимание и Владимир Путин, и Александр Лукашенко.

"Слушать Александра Лукашенко и Владимира Путина все-таки не так сложно, потому что у наших стран общие интересы, понимание мира, к тому же Президенты являются достаточно близкими друзьями и товарищами. Представить формат прямой линии, как у Путина, как диалог Александра Лукашенко с людьми, которые представляют народ Беларуси, на Западе невозможно", - считает специальный корреспондент RT.

На Западе, к слову, нет таких лидеров. "Великобритания и предыдущие администрации демократической США и разных структур, двух слов связать не могут. Если они путаются в исторических фактах, говоря, что Россия за 100 лет 19 раз на кого-то нападала, и этого не было на самом деле ни разу, то о чем с ними говорить?" - задался вопросом Константин Придыбайло.