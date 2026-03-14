Конституция страны - как белорусы шли к своему праву на счастливое завтра

Мировые события новейшей истории доказали, что только страны, обладающие прочной политической системой, способны противостоять любым внешним вызовам. 15 марта Беларусь отметит День Конституции. По сути Основной закон - это общественный договор, в котором закреплена политическая воля большинства граждан - cильная и процветающая страна.

Конституция Беларуси написана народом для народа

Конституция 1994 года - это первый шаг Беларуси, чтобы заявить о себе как о самостоятельном, суверенном государстве, в основу которого положено народовластие. И впервые в истории нашей страны появилась президентская власть. Конституция 1994 года была принята, был избран Президент, отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Русый.

"Если мы хотим быть сильными, должны быть независимыми, должны быть экономически крепкими, власть должна быть у народа и власть должна быть у сильной личности", - подчеркнул Михаил Русый.

Позже, по словам парламентария, глава государства нашел такую форму общения и совета с народом, как Всебелорусское народное собрание. В 1996 году на ВНС были рассмотрены четыре основных вопроса, их вынесли на референдум. 71 % голосов поддержал главу государства.

Говоря о Конституции 2022 года, Михаил Русый отметил, что была создана комиссия по подготовке основного документа, в которую входили лучшие юристы страны.