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Контрафактная продукция и ценовые перекосы - глава МАРТ рассказал о редких нарушениях в магазинах

Контрафактная продукция и ценовые перекосы - глава МАРТ рассказал о редких нарушениях в магазинах

Почему МАРТ активизировал проверки магазинов, торговых сетей больших, маленьких, много ли нарушений находят, рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович.

Проверки магазинов, торговых сетей - это функция МАРТ, которая установлена законодательными и нормативными актами, объяснил глава ведомства. "Без контрольных функций достаточно сложно чувствовать, что творится на рынке. Нужно периодически быть там, смотреть и контролировать цены. Тогда и субъекты ведут себя соответствующим образом", - считает министр.

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Артур Карпович:

"Нарушения действительно имеются. Они не носят повального или критического характера, но сказать, что у нас торговля работает прозрачно, честно, не нарушая законодательства, мы тоже не можем".

Министр отметил, что, к сожалению, на сегодняшний день на территории Республики Беларусь есть каналы по сбыту фальсифицированной и контрафактной продукции. "Мы тоже это видим и вырабатываем определенные меры с правоохранительными органами, чтобы и в этой части поставить заслон. Потому что это все влияет в итоге на реализацию товаров отечественного производства", - подчеркнул он.

"Ценовые перекосы в части установленных нормативов 713-м постановлением встречаются, но не часто, - отметил Артур Карпович. - Бывают вывозы продукции по ценам ниже, чем установленные государством. Это мы тоже видим, получаем соответствующую информацию из Государственного таможенного комитета и принимаем необходимые меры реагирования".

МАРТАктуальное интервью