Контроль как сдерживающий фактор. Эксперт о трудовой миграции и ответственности нанимателей

21 мая Президент Беларуси подписал указ "О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции", которым предусмотрена ответственность нанимателей за иностранных работников.

В указе говорится о том, что наниматель должен контролировать, в каких условиях живут трудовые мигранты. И это, безусловно, правильно. Такое мнение, комментируя новшества документа в студии "Первого информационного", высказала Ирина Новикова - завкафедрой БГТУ, профессор, доктор экономических наук.

Ответственность нанимателей за иностранных работников введена в Беларуси указом Президента Александр Лукашенко 21 мая подписал Указ № 202 "О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции", которым предусмотрена ответственность нанимателей за иностранных работников 21.05.2025 13:07

Эксперт считает: это будет сдерживающим фактором, чтобы жилье, в котором обитают мигранты, не превращалось в наркопритоны. Поскольку МВД не может проконтролировать всех иностранных работников на всех предприятиях страны, часть функций контролирующего характера будет возложена на нанимателя.

По словам Ирины Новиковой, это можно делегировать одному из заместителей руководителя предприятия. "Будет еще одна дополнительная функция, чтобы проконтролировать жизнь этого мигранта", - сказала Ирина Новикова.