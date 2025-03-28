Концерт-реквием "Каждый третий" объединяет всю Беларусь. Минск встречает жителей Могилевской области

Концерт - реквием "Каждый третий" собирает в Минске представителей разных регионов Беларуси.

Посвященную подвигу и трагедии белорусского народа в Великой Отечественной войне фото- и книжную выставку, а также концерт уже оценили представители Брестского, Витебского регионов и города Минска. Накануне свои впечатления от масштабной программы, которая взывает к сохранению исторической памяти и уважению к подвигу предков, высказали гродненцы. Жители западного края собрались в столице, чтобы своими глазами увидеть и услышать легендарный патриотический проект.