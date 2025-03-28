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Концерт-реквием "Каждый третий" объединяет всю Беларусь. Минск встречает жителей Могилевской области
Концерт - реквием "Каждый третий" собирает в Минске представителей разных регионов Беларуси.
Посвященную подвигу и трагедии белорусского народа в Великой Отечественной войне фото- и книжную выставку, а также концерт уже оценили представители Брестского, Витебского регионов и города Минска. Накануне свои впечатления от масштабной программы, которая взывает к сохранению исторической памяти и уважению к подвигу предков, высказали гродненцы. Жители западного края собрались в столице, чтобы своими глазами увидеть и услышать легендарный патриотический проект.
Сегодня, 10 апреля, Минск встречает могилевчан. Концерты памяти во Дворце Республики охватят также зрителей Минской и Гомельской области и продлятся до 12 апреля включительно. "Никто не забыт, ничто не забыто" - проект "Каждый третий" называют вакциной против нацизма и против фашизма. Он призывает помнить о прошедшей войне ради настоящего и будущего мира.