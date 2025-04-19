Концерты, иммерсивное шоу и салют - Беларусь готовится к празднованию 9 Мая

Работа городского транспорта будет организована таким образом, чтобы комфортно можно было добраться к месту проведения мероприятий, метрополитен и наземный транспорт будут работать, пока не завершатся праздничные мероприятия.

Главные события развернутся, конечно, в Минске. Парад в 2025 году будет существенно отличаться от прошлогоднего, его программа будет более насыщенной, в том числе художественная часть. Так, например, в нем примут участие не только кинологи с собаками, которые интенсивно тренируются вместе с другими участниками парада, но и лошади.