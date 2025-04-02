Концерты-реквиемы в память о каждом третьем погибшем белорусе пройдут во всех областях страны

Во Дворце Республики в Минске на протяжении недели будут давать концерты-реквиемы. Песни о войне, кадры кинохроники, архивные материалы, данные о потерях Беларуси в годы оккупации, рассказы о судьбах людей организаторы памятного концерта в год 80-летия Великой Победы символично вместили в 80 минут показа.

Память сердца, боль души и чувство гордости - все это объединило тысячи белорусов. В лицах современников отражены черты их предков - тех, кто прошел через жернова Великой Отечественной войны, тех, кто не вернулся домой, и тех, кто до сих пор значится в списках пропавших без вести. В каждой области страны, как и в каждой белорусской семье есть своя история войны.

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Вадим Кравчук, зампредседателя Брестского облисполкома:

"В Брестской области было сожжено в годы войны 877 деревень, из которых 91 населенный пункт, к сожалению, не был восстановлен. Эту историю нельзя переписать, нельзя ее и забывать".

Красноречивее любых слов о войне говорит расплавленный металл из Брестской крепости. Навеки в нем остались гильзы и патроны. Экспонат привезли сотрудники Музея истории Великой Отечественной еще в 1940-х из руин крепости.

Предметы Музея истории Великой Отечественной стали основой для совместного проекта с БЕЛТА. Письма-треугольники, в которых сложены судьбы, ждали в каждом доме как символ того, что родной человек жив. Их хранили как реликвию и как самое дорогое передавали по наследству.

Василий Матвеев, первый заместитель гендиректора БЕЛТА:

"Эта энергетика через 80 лет словно током бьет каждого из нас, потому что там зашиты настоящие эмоции. Никто из этих людей не думал, что их переписка будет прочитана спустя годы".

Рецептуру "хлеба фашистских концлагерей" современники брали из архивных документов, технологию производства диктовали ветераны. Солома, опилки, целлюлоза, в лучшем случае обойная мука - вот составляющие хлеба военного времени.

Анна Королевич, заместитель гендиректора КУП "Минскхлебпром":

"Норма хлеба на неработающего человека в Беларуси была 125 г. На ребенка норма составляла всего лишь 70 г. Только для тех лиц, которые тяжело работали на производстве, суточная норма была увеличена до 250 г ".

Тематические экспозиции, архивные документы - это составляющая часть концерта-реквиема "Каждый третий". В основе лежат реальные события, судьбы конкретных людей, воспоминания выживших и рассказы о погибших.

Концерт-реквием длится 80 минут - как 80 мирных лет после мая 1945 года. В эти 80 минут каждый из присутствующих в зале невольно вспоминал своих родных, лица которых известны лишь по фотокарточкам из семейных альбомов.

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