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Концерты, выставки и военный парад. Как Минск отметит 80-летие Победы
В Минске в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне подготовлена обширная праздничная программа. Об этом БЕЛТА сообщила начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина.
"Празднования традиционно будут проходить масштабно и ярко. Мы говорим о большом комплексе мероприятий - культурных, спортивных, информационных", - отметила Екатерина Лучина.
Так, 6 мая во Дворце Республики состоится праздничный концерт. 8 мая запланировано открытие Минского международного выставочного центра, где начнет работу выставка, приуроченная к 80-летию Победы. Ее подготовил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
"Обширная программа ждет минчан 9 мая. В вечернее время в столице состоится военный парад с театрализованным эпизодом. В течение дня будут работать две основные городские площадки - у Дворца спорта и на территории Верхнего города. Площадка у Дворца спорта начнет работу с 12:00 и продолжит до 23:00 с перерывом на парад. В 15:00 там пройдет праздничный гала-концерт с участием белорусских и российских артистов. На площадке будет организована прямая трансляция парада, а также ярмарка и другие активности", - отметила председатель комитета.
Площадка в Верхнем городе также будет открыта с 12:00 до 23:00. Здесь зрителей ждет концертная программа и интерактивные зоны. Завершатся праздничные мероприятия традиционным красочным фейерверком.
Кроме того, масштабные программы подготовлены во всех районах города. В парковых зонах будет работать более 20 площадок. Они начнут принимать гостей с 11:00 и продолжат до 19:00.