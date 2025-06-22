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Коркотадзе: Реконструкция событий начала ВОВ - прививка от фашизма
Директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", член Совета Республики Национального собрания Беларуси Александр Коркотадзе в интервью "Первому информационному" выразил мнение по поводу необходимости увидеть своими глазами реконструкцию событий начала Великой Отечественной войны.
По его словам, реконструкция является весьма отдаленным, но представлением начала войны. Благодаря ей современники могут услышать взрывы, от которых содрогаются барабанные перепонки. От такого сразу у людей возникает на лице ужас. "А представить, как это было в реальности, когда не просто что-то взрывалось, а из-за этого убивало и калечило людей. Реконструкция - это, во-первых, своеобразная прививка от войны. Во-вторых, от фашизма и нацизма, потому что человек во время реконструкции видит, какие жестокость и зверство творили фашисты. А ведь были и факты, когда немецко-фашистские захватчики добивали раненых советских бойцов и медперсонал, который их спасал", - вспомнил директор мемориального комплекса.
Александр Коркотадзе подчеркнул, что первые расстрелы были произведены уже в первые часы войны. И, несмотря на то, что сейчас с немецкой стороны доказывают, что в вермахте состояли честные солдаты, которые никого никогда не расстреливали, имеются документы, дневники немецких солдат, свидетельствующие, что нацисты и расстреливали, и убивали, причем и гражданское население в Брестской крепости. "Реконструкция погружает людей в ужасы войны и показывает героизм советских солдат", - резюмировал он.
Фото: sb.by