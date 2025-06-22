Коркотадзе: Реконструкция событий начала ВОВ - прививка от фашизма

По его словам, реконструкция является весьма отдаленным, но представлением начала войны. Благодаря ей современники могут услышать взрывы, от которых содрогаются барабанные перепонки. От такого сразу у людей возникает на лице ужас. "А представить, как это было в реальности, когда не просто что-то взрывалось, а из-за этого убивало и калечило людей. Реконструкция - это, во-первых, своеобразная прививка от войны. Во-вторых, от фашизма и нацизма, потому что человек во время реконструкции видит, какие жестокость и зверство творили фашисты. А ведь были и факты, когда немецко-фашистские захватчики добивали раненых советских бойцов и медперсонал, который их спасал", - вспомнил директор мемориального комплекса.