Корма принимает гостей - главный праздник хлеборобов Гомельской области отметят в райцентре

12 октября юго-восток Беларуси отметит главный праздник хлеборобов - областные "Дожинки". Масштабные гулянья развернутся в Корме. 2024 год испытал аграриев на прочность и готовность противостоять вызовам природы и времени. И подводя итоги агросезона, труженики полей говорят: с задачами справились.

Какая программа запланирована организаторами и как преобразился к празднику райцентр?

С самого утра 12 октября Корма принимает гостей. На областные "Дожинки" едут делегации со всего южного региона и главные герои праздника - хлеборобы. Готовность номер один, жители Кормы будут удивлять масштабом и размахом гуляний в честь работников полей.

Организаторы праздника хлеба, труда и любви к родной земле анонсировали насыщенную программу. Главная часть - чествование передовиков - начнется ровно в полдень. Гостей аграрного фестиваля ждут сюрпризы на колоритных подворьях, тематических площадках, ремесленных и торговых рядах. Возможность пополнить портфолио будет у ценителей раритетной и сельскохозяйственной техники. В режиме нон-стоп настроение будут поддерживать лучшие творческие коллективы южного региона Беларуси.

"Постараемся везде побывать, посмотреть все площадки, потому что такое бывает не всегда. Ждем всех гостей, передовиков в первую очередь, наших хлеборобов, которые кормят нас, чьи руки пахнут хлебом. Чисто человеческое желание, чтобы они были здоровы и благополучия им!" - поделилась своим настроением жительница Кормы Валентина Сойчик.

Корма к "Дожинкам" готова!

В Корме к празднику подготовились. Строительный бум пережила социальная инфраструктура, жилой фонд, транспортная сеть. Реконструировали и районный центр культуры и досуга.

"Произведена полностью отделка, закуплены новые зрительные кресла, оформление сцены, новое звуковое, световое оборудование. Наши мероприятия заиграют по-новому. Ближайшее массовое мероприятие - празднование освобождения Кормянского района в ноябре", - рассказала о проделанной работе начальник отдела культуры Кормянского райисполкома Светлана Борисенко.