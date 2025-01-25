Косачев о выборах в Беларуси: Здесь ничего не скрывается и нет потемкинских деревень

Каждая страна проводит выборы для своего народа и своего государства, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова во время встречи с наблюдателями от МПА СНГ.

Спикер также заострила внимание и на честной и объективной оценке происходящих политических процессов в странах Содружества.

Выборы Президента проходят в непростых геополитических условиях вокруг Беларуси и в мире в целом. Идет турбулентность и геополитический раздел. Всегда есть недоброжелатели, которые хотели бы повлиять на процессы внутри страны. Спикер также напомнила, что Европарламент на днях уже принял свою резолюцию по Беларуси. Он призывает не признавать выборы в Беларуси, не дожидаясь никаких итогов.

Задача международных наблюдателей - оценить соответствие национальных выборов государственному законодательству. Об этом на встрече в Совете Республике заявил зампредседателя Совета федерации Федерального собрания России, координатор миссии наблюдателей от МПА СНГ Константин Косачев.

Константин Косачев:

"Если сравнивать президентские выборы в США и Беларуси, то во всех штатах в принципе было разрешено наблюдение. Тем более международное. И часто людей, которые пытаются посмотреть, что там происходит, с участка просто выгоняют. Такого и в помине нет в Республике Беларусь, и я этому рад. Здесь ничего не скрывается, нет и потемкинских деревень. Что существует в реальной жизни, то и можно посмотреть".