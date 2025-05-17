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Кошкин: Выход США из переговорного процесса обернется крахом для Украины
Выход США из переговорного режима обернется крахом для "незалежной". Такое мнение "Первому информационному" телеканалу высказал военный политолог Андрей Кошкин.
Также эксперт подчеркнул, что украинская сторона не заинтересована в урегулировании кризиса и будет прилагать все усилия, чтобы сорвать встречу в Стамбуле. Киевский режим планирует использовать переговоры в Турции для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией.
Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова:
"Это самое трагичное предположение для Зеленского, для его команды, для всех тех, кто стоит на позициях продолжения конфликта, продолжения войны. Это также трагично для тех, кто толкает Украину на этот путь со стороны Великобритании, нынешнего руководства Франции и Германии. Все надеются на Соединенные Штаты. Соединенные Штаты Америки дают понять, что они на сегодняшний день всю ответственность, а также финансовое и военное бремя перекладывают на союзников в Европе. Европа, конечно, очень переживает. Денег нет, желания нет. Тогда быстрее бы уже как-то решить вопрос, исходя из сложившейся ситуации. Мир или перемирие? Конечно же, Зеленский надеется на перемирие для того, чтобы использовать его для аккумулирования ресурсов и продолжения дальнейших боевых действий. Почему? Потому что лишь только так он сможет удержаться у власти".