Кошкин: Выход США из переговорного процесса обернется крахом для Украины

"Это самое трагичное предположение для Зеленского, для его команды, для всех тех, кто стоит на позициях продолжения конфликта, продолжения войны. Это также трагично для тех, кто толкает Украину на этот путь со стороны Великобритании, нынешнего руководства Франции и Германии. Все надеются на Соединенные Штаты. Соединенные Штаты Америки дают понять, что они на сегодняшний день всю ответственность, а также финансовое и военное бремя перекладывают на союзников в Европе. Европа, конечно, очень переживает. Денег нет, желания нет. Тогда быстрее бы уже как-то решить вопрос, исходя из сложившейся ситуации. Мир или перемирие? Конечно же, Зеленский надеется на перемирие для того, чтобы использовать его для аккумулирования ресурсов и продолжения дальнейших боевых действий. Почему? Потому что лишь только так он сможет удержаться у власти".