Космонавт Новицкий объяснил, почему туризм в космосе станет обыденностью, но оружию там не место

У космического туризма есть будущее, и он будет развиваться по тому же пути, что и авиация. Такое мнение в "Актуальном интервью" высказал летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.

По его словам путь развития космического туризма будет похож на путь авиации. "Сначала летали фанатично преданные авиации люди, они строили самолеты, рисковали жизнью. Потом развивалась военная авиация, потом гражданская. Сейчас любой человек может купить билет на самолет и куда-то абсолютно спокойно полететь", - обозначил летчик-космонавт.

Примерно то же самое будет и в развитии космонавтики, предположил он: "Будут работать профессионалы по научным целям, по каким-то промышленным задачам. Затем будет развиваться туристическая составляющая. Люди будут абсолютно спокойно участвовать хотя бы в суборбитальных полетах".

Самое главное, чтобы туристическая составляющая не мешала работе профессионалов. Олег Новицкий

Еще одно направление, котором говорят в мире - милитаризация космоса. Олег Новицкий подчеркнул, что космос должен оставаться пространством мирного сотрудничества. "Оружие в космосе не нужно, - считает он. - Насколько я знаю, каждый космонавт, астронавт, кто летал хотя бы раз, становится немного философом. Когда мы летаем, мы не видим на Земле границ государств, как на контурных картах. И мы прекрасно понимаем, что люди на планете должны жить в мире. И милитаризировать космос абсолютно никакой необходимости нет", - заявил Герой России.