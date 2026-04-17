"Погибнут все": космонавт Новицкий объяснил, почему в космосе нет места санкциям и политике
Международное сотрудничество в космической сфере продолжается в нормальном рабочем режиме, несмотря на политическую напряженность и санкции. Об этом заявил летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий в "Актуальном интервью".
"Наше международное сотрудничество не прекращалось. Наши партнеры прилетают в Звездный Городок, готовятся к работе на российском сегменте. Точно так же мы готовимся по американскому сегменту в Хьюстоне, по европейскому в Кельне, по японскому в Цукубе. И это абсолютно нормально, - обозначил летчик-космонавт.
Никаких вопросов в плане политики, каких-то санкций, недоброжелательства нет абсолютно. Все профессионалы.
По его мнению, в космосе нет места политике и санкциям: "В космосе выполняются совершенно другие задачи и политические цели абсолютно никак не преследуются, потому что им там нет места. У каждого экипажа своя научная программа, каждый космонавт занимается своим делом".
Как подчеркнул он, клсмонавты в хорошем плане зависят друг от друга. "Если что-то происходит, допустим, на партнерской стороне, например, пожар, разгерметизация, мы спасаем друг друга. Мы не можем сказать: "Ребята, извините, вы нам санкции объявили, мы вам помогать не будем". Погибнут все. И они это тоже прекрасно понимают", - отметил Герой России.
Таким образом, по мнению Олега Новицкого, в космосе сохраняется высокий уровень профессионализма и взаимовыручки, который ставит безопасность экипажей и выполнение научных задач выше любых политических разногласий и санкций.