Космос, белорусский топор и средство от похмелья - чем гордится Беларусь в 2024-м

Год качества получился. Мы стали еще активнее делать белорусское и распространять наше по всему миру. Вспомним, каким был для Беларуси 2024 год и чем можем гордиться.

Какой Новый год без маринованных огурчиков, а утро первого января - без рассола, скажут некоторые.

С ними поспорили бы белорусские ученые. В 2024 году они разработали средство от похмелья. В составе янтарная кислота, кофеин, витамины группы В, А и С, цинк, магний и железо. Поможет взбодриться. Пока средство проходит клинические испытания.

Кстати, открывашка тоже белорусского производства. Плавно подводим к подарку уходящего года от МТЗ - белорусский топор! Такие товары народного потребления в довесок к тракторам, самосвалам, БЕЛАЗам активно осваивают белорусские предприятия. В процентном соотношении к основной продукции это, может, и небольшие деньги для наших гигантов, но точно нужное Беларуси.

Ежегодно подобную продукцию Беларусь закупает на миллионы долларов.

Вообще произвести свой топор - это поручение Президента. Александр Лукашенко на чемпионате по колке дров сделал ему главную рекламу. Как человек с большой коллекцией топоров, в том числе и импортных, топор, ему есть с чем сравнить.

Новейшая история белорусского топора началась в апреле во время республиканского субботника. Уже в конце мая в Орше Президенту презентовали первые образцы. А он их опробовал в деле у себя на участке, а дальше на чемпионате.

Андрей Юшкевич, главный специалист по организации и сопровождению новых проектов МТЗ:

"Лезвие имеет клинообразную форму. Клин имеет радиусную форму. Это сделано специально с целью снижения нагрузки и для того, чтобы легче можно было доставать лезвие из сырых бревен".

К разговору, что не только рубит, но и какой крепкий. Во время съемок репортажа недавно мы трактором проехали по топору - выдержал! Рукоятка, кстати, производства Минского завода "Термопласт". И такое по ТВ мы показали первыми.

Еще один подарок для всех телезрителей и нас телевизионщиков - 17 сентября, в День народного единства, в Беларуси заработал "Первый информационный" телеканал.

Канал теперь можно смотреть на 5 кнопке. Новостной контент нон-стоп, новые классные студии, свежая картинка, смелый авторский взгляд. Ну и главное - только проверенные новости. И много аналитики.

Теперь к космическим победам. Перчатки Марины Василевской и Олега Новицкого были в космосе, а теперь у нас в студии, также шапочка Марины, в которой она была на кадрах после приземления.

Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси:

"Ожидания, конечно, превзошли себя - то, что я видела своими глазами - это что-то нереальное. Земля такая большая, мощная, сильная. Я желаю всем людям на Земле, чтобы они ценили и берегли то, что мы имеем, это невероятная красота".

Со всем белорусские телезрители могут познакомиться и поближе. В нашей стране в этом году открылся первый музей космонавтики. На открытии присутствовала и Марина Василевская, поэтому кто не был, обязательно посетите. Впереди большие выходные и еще такая наводка, скафандр Марины Василевской, доступен на выставке достижений Беларуси в Минском международном выставочном центре.

Марина провела ряд важных экспериментов - образовательные и научные. В частности, один из них в микробиологии - как штаммы пробиотиков молочных кислот микроорганизмов и бифидобактерий ведут себя в невесомости. Одна из самых амбициозных задач - приготовить на орбите кисломолочные продукты с комплексом пробиотиков. Результат исследования поможет ученым разработать препарат или продукт, который разнообразит рацион космонавтов. Работу Марины в космосе продолжают биологи уже на земле.

В апреле в Минске во Дворец Независимости Марине Василевской присвоили звание - Герой Беларуси - и вручили удостоверение космонавта.

"Если кто-то ляпает, особенно за рубежом, и думает: "Вот, как этот Лукашенко Марину забросил в космос, это нам не надо". Нам это надо. Мы космическая страна", - подчеркнул глава государства. Именно благодаря наличию отечественных наработок и технологий в этой сфере и стал возможным полет белорусского космонавта в тесном сотрудничестве с Россией. "Если бы не было развития космоса в Беларуси, с нами никто бы не разговаривал, нам бы никто и не предложил лететь в космос", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь умеет делать для космоса очень много. Например, в ближайшие годы страна готовится вместе с Россией запустить на орбиту современный спутник с высоким разрешением, позволяющий из космоса отчетливо увидеть на Земле предметы размером со спичечный коробок. "Это высочайшие технологии", - сказал глава государства.

Космонавт у нас не только Марина теперь, но и Анастасия Ленкова, которая тоже прошла серьезный отбор и такую же подготовку. И хочу вспомнить еще Ольгу Мастицкую.

366 суток она провела в полной изоляции. Белоруска принимала участие в эксперименте "Сириус-23", моделирующий полет на Луну. Результаты эксперимента лягут в основу реальной подготовки космонавтов к длительным полетам.

Еще об одном очень важном - со словом впервые в Беларуси. 27 февраля в Беларуси впервые прошел единый день голосования. Выбирали депутатов сразу всех уровней. Ну и в 2024-м в новом конституционном статусе заработало Всебелорусское народное собрание. Теперь это новый представительный орган.

К новостям нынешней электоральной кампании. 5 кандидатов в Президенты аккредитованы Центризбиркомом на этой неделе.