Костел Святого Михаила Архангела в Новогрудке отметил 400-летие

Его называют духовным покровителем Беларуси, и история не раз доказывала истинность этого утверждения.



Святой архангел Михаил - глава небесного воинства - в 17-м веке защитил от нашествия врага Новогрудок. Фигуру святого жители города разместили на гербе, а в честь Михаила-заступника назвали один из прекраснейших костелов нашей страны.



В 2024 году костел празднует 400-летие. Об истории католического храма, его легендах и загадках, а также о жизни современного Свято-Михайловского прихода - интервью с его настоятелем - ксендзом Юрием Жегариным.



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