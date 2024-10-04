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Костел Святого Михаила Архангела в Новогрудке отметил 400-летие

Его называют духовным покровителем Беларуси, и история не раз доказывала истинность этого утверждения.

Святой архангел Михаил - глава небесного воинства - в 17-м веке защитил от нашествия врага Новогрудок. Фигуру святого жители города разместили на гербе, а в честь Михаила-заступника назвали один из прекраснейших костелов нашей страны.

 В 2024  году костел празднует 400-летие. Об истории католического храма, его легендах и загадках, а также о жизни современного Свято-Михайловского прихода - интервью с его настоятелем - ксендзом Юрием Жегариным.

 Смотрите сегодня в эфире телеканала "Беларусь 3".4 октября в 16:20 и 5 октября в 8 утра на телеканале "Беларусь 3" смотрите новую серию духовно-просветительского проекта "Сила веры".

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