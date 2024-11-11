Косыгин об "Орешнике": Это предупредительный выстрел в воздух политикам европейских государств

Важен один аспект: это сигнал тем, кто еще не понял, к чему может привести конфликт, который при развитии может приобрести черты не просто региональной, а глобальной войны. Причем войны, которая способна потом перерасти в ядерную.

Руслан Косыгин, председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Беларуси