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Косыгин об "Орешнике": Это предупредительный выстрел в воздух политикам европейских государств
Региональный конфликт, который американцы развязали на территории Украины, сегодня приобрел черты глобального. И новость о размещении комплекса "Орешник" в Беларуси - это прежде всего сигнал США и Германии, которые призывают размещать ракеты средней дальности в Европе.
Политикам европейских государств стоит задуматься, нужна ли сегодня конфронтация.
Важен один аспект: это сигнал тем, кто еще не понял, к чему может привести конфликт, который при развитии может приобрести черты не просто региональной, а глобальной войны. Причем войны, которая способна потом перерасти в ядерную.
По словам парламентария, "Орешник" - это предупредительный выстрел в воздух политикам европейских государств, США, Великобритании, которые должны понять, что дальнейшая конфронтация может привести мир к катастрофе. Попытка нанести стратегическое поражение государству, которое обладает подобного рода оружием, ядерным потенциалом, является безумием.
Эксперт не сомневается, что здравомыслие придет в том числе и к представителям государств так называемого "цветущего сада Жозепа Борреля". Руслан Косыгин также добавил, что руководители этих стран будут вынуждены сесть за стол переговоров и решать вопросы глобального характера не с позиции силы, а с позиции определения компромиссов.
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