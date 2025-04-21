Котлобай: Каждый элемент плацконцерта 9 Мая будет символизировать Великую Победу

Каждый из элементов плацконцерта будет символизировать Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Это в эфире "Первого информационного" подчеркнул командир взвода роты почетного караула Кирилл Котлобай.

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"Утро у военнослужащего роты почетного караула начинается в 6 утра. Сначала утренняя физическая зарядка, завтрак и подготовка к занятиям. Занятия длятся 4 часа до обеда и 2 часа после обеда, - начал свой рассказ Кирилл Котлобай.- Сейчас, конечно же, весь упор идет на подготовку к параду, то есть все внимание уделяется только подготовке к параду. Но и другие военные дисциплины мы также не забываем, уделяем им внимание".

Подготовка к параду - это и физическая, и моральная нагрузка. "Потому что на нас лежит большой груз ответственности, потому что плацконцерт - это венец всего парада, и мы задаем темп всего парада. Наше выступление - это красота парада", - уверен гость в студии.

Кирилл Котлобай пояснил, что подготовка - это темп. Военные тренируются слушать музыку, слушать барабан, слушать счет. На тренировках присутствует барабан, метроном и оркестр. За счет музыки, за счет темпа все и вырабатывается. Вырабатывается за счет чувства плеча товарища. То есть, если где-то ты сам сбиваешься, то товарищ поможет тебе, подсчитает тебе и подскажет темп.

"Тренировки у нас занимают 6 часов в день. От момента идеи до самого выступления на параде проходит от 4 до 6 месяцев. Большой период времени мы уделяем, изучаем материалы, пытаемся и делаем все, чтобы не повторяться в элементах и чтобы удивлять зрителей", - подытожил командир взвода роты почетного караула.

Нынешняя дата особенная - 80-летие Победы. Гость программы приоткрыл карты, что будет особенного именно в выступлении роты почетного караула.

"Конечно, все карты раскрывать не хочется, все увидите 9 Мая, но могу сказать только то, что каждый из элементов плацконцерта будет символизировать Победу советского народа в Великой Отечественной войне", - рассказал военнослужащий.

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Также Кирилл Котлобай рассказал о приметах и ритуалах, которые соблюдают в роте Почетного караула: "Перед каждым выступлением роты становятся в так называемый круг или строй, и военнослужащие начинают очень громко карабинами отбивать, что заряжает непосредственно перед самим выступлением".

Сама специфика отбора в роту заключается в том, что представители Минской военной комендатуры изучают личные дела призывников, проводят личные беседы с ними, и те кандидаты, которые по своим моральным, физическим данным, по правильным чертам лица, росту, отсутствию татуировок на видимых частях тела подходят нам, они попадают в роту почетного караула.

"Для кандидата рост должен быть не менее 185 сантиметров", - подчеркнул военнослужащий.