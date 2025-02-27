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Коваленко: В Беларуси адвокаты стали больше оказывать бесплатных консультаций

Адвокаты стали больше оказывать бесплатных консультаций и качество юридической помощи стало достаточно высоким, заявил министр юстиции.

Ветеранам, многодетным, пенсионерам, инвалидам в нашей стране оказывается бесплатная поддержка - они могут в специально отведенные дни получить нужную юридическую поддержку. На этот год у адвокатуры на первом месте развитие специалистов.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

"Важными вопросами являются повышение дальнейшего профессионального уровня адвокатского сообщества, подготовка молодых кадров, внедрение современных информационных технологий, другими словами, цифровизация адвокатской деятельности".

Акценты на заседании также сделаны на вопрос кадрового обеспечения и работу с обращениями граждан.

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