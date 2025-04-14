Значимое событие для православного мира – ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, доставлен в Беларусь. Духовная инициатива приурочена к 100-летию кончины преподобного и охватит все белорусские православные епархии большим крестным ходом.

Принесение святыни началось с Минска, продолжилось в Борисовской и Слуцкой епархиях. 14 апреля ковчег пребывает в Могилевской епархии.