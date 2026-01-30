3.75 BYN
"Кожная пятніца - роднае, сваё": МАРТ запустил проект по продвижению всего белорусского
Проект Министерства антимонопольного регулирования и торговли "Кожная пятніца - роднае, сваё" уже 1,5 месяца объединяет неравнодушных к своей культуре, языку, продукции белорусов, а всего лишь стоит в последний рабочий день недели прийти на работу в одежде отечественного производителя или сказать прохожему: "Вiтаю, шаноўны!"
Более 2 тыс. упоминаний в социальных сетях - так пятничный марафон вошел в массы.
Екатерина Тихончук, начальник отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
"Мы предоставили возможность любому субъекту хозяйствования, гражданину страны поучаствовать и самостоятельно определиться, в какой форме он поучаствует в этом проекте. Для этого мы придумали хештеги, и, соответственно, в социальных сетях уже видим широкий отклик от наших граждан. Конечно же, приятно видеть, когда люди в кругу своей семьи читают белорусские стихи, слушают белорусскую музыку и готовят белорусские блюда".
Каждый поддерживает акцию как может: кто-то словом, а кто-то делом. Некоторые магазины в пятницу продают со скидкой популярные отечественные товары. Это не обязательно, но бизнес идет навстречу, понимая значимость популяризации белорусского бренда, которым люди точно не пренебрегают.
Наглядный пример: белорусы без напоминания делают выбор в пользу родного и своего в покупках, привычках и повседневных мелочах. Такая большая любовь и уверенность в качестве всего, что сделано в Беларуси, передается и иностранцам. Торговля подтвердила.
Наталья Морозова, начальник отдела по развитию персонала столичного универмага:
"В пятницу и выходные дни у нас традиционно растут продажи по той простой причине, что приезжают гости, которые знают об акции. Они активно участвуют в покупке наших товаров".
Важность повышения продаж отечественного понимают все и, в первую очередь, государство, которое стало первым участником акции еще до начала ее старта, запустив несколько лет назад программу льготного потребительского кредитования на белорусские товары.
Светлана Короткевич, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
"За период действия данной программы (2024-2025 годы) подано более 290 тыс. заявок. Из них удовлетворено 210 тыс. на общую сумму более 1 млрд рублей. Данная программа работает, наше население использует ее очень активно".
Народная акция не только о поддержке белорусского, ее смысл глубже - это способ сделать пятницу не просто днем, когда люди отдыхают, а возвращаются к своим корням.