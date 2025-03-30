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Красная книга Беларуси пополнилась новыми видами растений и животных
Красную книгу Беларуси дополнили новыми видами животных и растений. Это обусловлено постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 14 марта 2025 года, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.
Согласно документу, теперь охранный статус имеют 213 видов диких животных и 310 видов дикорастущих растений. Предыдущая редакция Красной книги была опубликована в 2014 году, тогда в ней значилось 203 вида животных и 303 вида дикорастущих растений.
Так, статус некоторых животных был понижен ввиду увеличения их популяций. Например, зубр, имея ранее III, получил IV категорию. Аналогичная ситуация наблюдается с рысью и барсуком. Имея во старой редакции II категорию, в новой они получили IV.
Некоторые виды полностью исчезли из новой редакции Красной книги, в основном это насекомые. Среди таких - родственная понтопорея, броненосец связанный, авдотка и дозорщик-император. Другие виды, наоборот, были добавлены: обыкновенная горлица, мохноногий сыч, лошадь Пржевальского, голубянка арион, шелкопряд дубовый темнокрылый и другие.
Как сообщалось ранее, первое издание Красной книги Беларуси вышло в 1981 году. Тогда в него вошло 80 видов животных и 85 видов растений.