Красная книга Беларуси пополнилась новыми видами растений и животных

Фото из архива Минприроды news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f00388de-44e8-4e95-9fbd-29e90ad89460/conversions/fe635556-9ddf-4db8-8e89-b60464a44fd0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f00388de-44e8-4e95-9fbd-29e90ad89460/conversions/fe635556-9ddf-4db8-8e89-b60464a44fd0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f00388de-44e8-4e95-9fbd-29e90ad89460/conversions/fe635556-9ddf-4db8-8e89-b60464a44fd0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f00388de-44e8-4e95-9fbd-29e90ad89460/conversions/fe635556-9ddf-4db8-8e89-b60464a44fd0-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото из архива Минприроды

Красную книгу Беларуси дополнили новыми видами животных и растений. Это обусловлено постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 14 марта 2025 года, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.

Согласно документу, теперь охранный статус имеют 213 видов диких животных и 310 видов дикорастущих растений. Предыдущая редакция Красной книги была опубликована в 2014 году, тогда в ней значилось 203 вида животных и 303 вида дикорастущих растений.

Так, статус некоторых животных был понижен ввиду увеличения их популяций. Например, зубр, имея ранее III, получил IV категорию. Аналогичная ситуация наблюдается с рысью и барсуком. Имея во старой редакции II категорию, в новой они получили IV.

Некоторые виды полностью исчезли из новой редакции Красной книги, в основном это насекомые. Среди таких - родственная понтопорея, броненосец связанный, авдотка и дозорщик-император. Другие виды, наоборот, были добавлены: обыкновенная горлица, мохноногий сыч, лошадь Пржевальского, голубянка арион, шелкопряд дубовый темнокрылый и другие.