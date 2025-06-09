Красный Крест проводит акцию по безвозмездной сдаче крови

Традиционно 14 июня во всем мире отмечается Всемирный день донора крови. В преддверии праздника Минская организация Белорусского Красного Креста пригласила желающих безвозмездно сдать кровь.

За последние годы в Беларуси рекрутировано максимальное количество доноров и компонентов крови. Показатели бьют рекорды, как результат - эффективная и своевременная помощь пациентам.

Каждый год 14 июня в Беларуси отмечается Всемирный день донора крови. Праздник, отмеченный в государственном календаре, подчеркивает особую роль тех людей, которые внесли свой вклад в укрепление здоровья и благополучия миллионов людей во всем мире.

В Беларуси около 160 тыс. пациентов ежегодно получают донорскую кровь. Каждый третий житель планеты хотя бы раз в жизни нуждается в донорской крови. Ежегодно в мире собирается около 118,5 млн донаций, при этом 40 % из них приходится на страны с высоким уровнем дохода.

Ольга Климович, заместитель главврача Минского городского центра трансфузиологии:

"Мы всегда проводим такие акции в преддверии Международного дня донора, который будет 14 июня. Мы очень рады, что в этой акции принимает большое количество молодежи. "Белая Русь", Красный Крест - это наши основные организации, они работают с донорами, а также с людьми, которые готовятся ими стать. Мы приветствуем и очень рады, что такое знаковое событие проходит у нас".

Павел Удот, первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

"Донорство является процессом, который позволяет каждому человеку почувствовать себя нужным в оказании медицинской помощи, сохранении жизни незнакомому человеку. Основным мотивом донорства является оказаться нужным тому, кого ты не знаешь. Все прекрасно понимают, что кровь - это наиважнейший компонент для сохранения здоровья и жизни человека. Поэтому данная акция будет проводиться. Мы рады сознательности населения, которые в больших количествах приходят и сдают свою кровь".

Значение переливания крови для системы здравоохранения трудно переоценить - оно позволяет оказывать помощь нуждающимся в крови и ее компонентах пациентам с опасными для жизни патологиями. Переливание крови дает возможность продлить пациентам жизнь и улучшить ее качество. Кроме того, переливание крови способствует проведению сложных медицинских и хирургических вмешательств, что делает возможным при оказании помощи матерям и детям, а также при антропогенных и стихийных бедствиях.

Люди, сдающие кровь, подчеркивают, что у них есть возможность оказать помощь.