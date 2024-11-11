Красное африканское дерево и удивительные виды пальм представлены в оранжерее минского ботсада

Под стеклянным куполом собраны почти 40 видов удивительного дерева - сахарная, калифорнийская пальмы. Также здесь есть и стрелиция Николая, и красное африканское дерево. Есть и гигант - финиковая пальма высотой 25 м, возраст которой около 80 лет.