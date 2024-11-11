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Красное африканское дерево и удивительные виды пальм представлены в оранжерее минского ботсада

В оранжерее Ботанического сада в Минске открылась экспозиция "Пальмарий". Представлены величественные растения-богатыри, экзотические цветы и редкие суккуленты.

Под стеклянным куполом собраны почти 40 видов удивительного дерева - сахарная, калифорнийская пальмы. Также здесь есть и стрелиция Николая, и красное африканское дерево. Есть и гигант - финиковая пальма высотой 25 м, возраст которой около 80 лет.

Сейчас пальмы - это не только часть интерьера, их используют и в медицине.

Побывав на живой экспозиции в Ботаническом саду, посетители узнают интересные факты и примут участие в увлекательных интерактивах.

Ботанический садМинск

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