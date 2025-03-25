Кравченко: Александр Лукашенко внес неоценимый вклад в развитие страны

За инаугурацией Александра Лукашенко активно наблюдали в России. Искренние поздравления в адрес белорусского лидера, а также в адрес белорусского народа направляет заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Денис Кравченко.

"Уважаемые жители Республики Беларусь, совсем недавно вы сделали очень важный выбор. Вы избрали Президентом Александра Григорьевича Лукашенко. Напомню, что абсолютное большинство граждан Республики Беларусь определилось своим выбором в пользу Александра Григорьевича".

По словам Дениса Кравченко, Александр Лукашенко за последние годы сделал значительный вклад в развитие государства.

Также он отметил, что в России с большим вниманием наблюдали за ходом выборов и голосованием.