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Кравченко: Александр Лукашенко внес неоценимый вклад в развитие страны
За инаугурацией Александра Лукашенко активно наблюдали в России. Искренние поздравления в адрес белорусского лидера, а также в адрес белорусского народа направляет заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Денис Кравченко.
"Уважаемые жители Республики Беларусь, совсем недавно вы сделали очень важный выбор. Вы избрали Президентом Александра Григорьевича Лукашенко. Напомню, что абсолютное большинство граждан Республики Беларусь определилось своим выбором в пользу Александра Григорьевича".
По словам Дениса Кравченко, Александр Лукашенко за последние годы сделал значительный вклад в развитие государства.
Также он отметил, что в России с большим вниманием наблюдали за ходом выборов и голосованием.
"Я поздравляю вас с этим замечательным выбором. Вы проголосовали за стабильность и развитие. И в этот день хочу пожелать долгих лет жизни, здоровья вновь избранному Президенту, жителям Республики Беларусь - стабильности и процветания. Поздравляю!" - заключил Денис Кравченко.