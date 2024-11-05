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Кредит "На родныя тавары" продолжит работать в 2025 году. Узнали, расширится ли перечень товаров
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Президент Беларуси о финансировании науки: Будет результат - бесплатно работать никто не будет
Президент Беларуси отметил колоссальную недоработку правительства в сопровождении научной сферы
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Главным редактором Издательского дома "Звязда" назначена Ольга Ануфриева
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Байден помиловал сына - американская мечта о равенстве разлетелась как карточный домик
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НАТО бомбит Белград, трагедия на Немиге, первая перепись населения - год 1999-й в эфире 3 декабря
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Ремонт от партии, протеже-насильник, "винные пятницы" в ковид - какие скандалы прославили Джонсона
В Румынии утвердили итоги первого тура выборов президента
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Трамп пообещал "ад" на Ближнем Востоке, если заложников в Газе не освободят до его инаугурации
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В Витебске задержан закладчик. Изъято 500 г особо опасного психотропного вещества
Наркоимперия "Гидра" пала: основателя приговорили к пожизненному сроку
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