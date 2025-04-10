Кредитные консультанты допускали нарушения - в Беларуси приостановлена работа 18 ресурсов

Кредитные консультанты допускали нарушения - приостановлена работа 18 ресурсов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр защиты персональных данных.

Проверка организации, оказывающей консультационные услуги по получению кредитов, была внеплановой. По ее результатам центр вынес требование о временном приостановлении обработки персональных данных (ПД). Это решение касается 18 информационных ресурсов, содержащих ПД клиентов, контрагентов и работников организации. Срок приостановления составляет 6 месяцев.

Как поясняется, основанием для вынесения такого требования стало непринятие обязательных мер по защите персональных данных, а также нарушение других норм законодательства в этой сфере.