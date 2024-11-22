Крещение-2025: рассказываем, где организуют купели в Минске и Минском районе

"Сомнительно, что на Крещение будут морозы: предварительный прогноз погоды обещает в этот день +4 °С. Если он подтвердится, то купели во льду вырезать не будут, а войти в воду и окунуться можно будет с берега или с пирса. Однако делать это все равно лучше в специально выделенных местах под присмотром спасателей. В эти дни у водоемов будет дежурить не только ОСВОД, но и медицинские работники, МЧС и МВД", - рассказала официальный представитель ОСВОД Екатерина Михалёва.