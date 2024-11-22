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Крещение-2025: рассказываем, где организуют купели в Минске и Минском районе
На трех спасательных станциях в Минске перед праздником Крещения Господня организуют купели. Где пройдут традиционные купания, рассказали в ОСВОД. Об этом пишет "Минск-Новости".
В столице крещенские мероприятия традиционно проводятся на Комсомольском озере (ул. Прогрессивная, 29а), водохранилище Дрозды (ул. Веснинка, 2а) и Цнянском (ул. Кольцова). Они начнутся в 18:00 в праздничный сочельник и продлятся до 24:00 19 января.
Еще четыре купели организуют на территории Минского района. Окунуться можно будет рядом со спасательными станциями "Вяча" (д. Пильница), "Заславль-1" (Минское море, д. Заречье), "Криница" (д. Заречье) и "Птичь" (д. Волковичи).
"Сомнительно, что на Крещение будут морозы: предварительный прогноз погоды обещает в этот день +4 °С. Если он подтвердится, то купели во льду вырезать не будут, а войти в воду и окунуться можно будет с берега или с пирса. Однако делать это все равно лучше в специально выделенных местах под присмотром спасателей. В эти дни у водоемов будет дежурить не только ОСВОД, но и медицинские работники, МЧС и МВД", - рассказала официальный представитель ОСВОД Екатерина Михалёва.
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