Крещение Господне. Православные отмечают великий праздник

На православном календаре сегодня великий и светлый праздник. Верующие отмечают Богоявление или Крещение Господне.



В храмах вспоминают евангельское событие, когда тридцатилетний Иисус Христос пришел на воды Иордана, чтобы креститься от Иоанна Предтечи. Вступив в реку, Спаситель тем самым освятил все водное естество и явил людям свою Божественную сущность.