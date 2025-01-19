Крещение Господне. Православные отмечают великий праздник

Погода в Беларуси
Минск3°
Брест0°
Гомель1°
Витебск2°
Могилев2°
Гродно2°
Минск
3°
На православном календаре сегодня великий и светлый праздник. Верующие отмечают Богоявление или Крещение Господне.
В храмах вспоминают евангельское событие, когда тридцатилетний Иисус Христос пришел на воды Иордана, чтобы креститься от Иоанна Предтечи. Вступив в реку, Спаситель тем самым освятил все водное естество и явил людям свою Божественную сущность.
Торжество в честь праздника пройдет сегодня в храмах по всей Беларуси. Под сводами минского Свято-Духова кафедрального собора возглавит праздничное богослужение митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Начало трансляции на "Беларусь 3" в 10:00.