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Крещение Господне. Православные отмечают великий праздник

На православном календаре сегодня великий и светлый праздник. Верующие отмечают Богоявление или Крещение Господне.

В храмах вспоминают евангельское событие, когда тридцатилетний Иисус Христос пришел на воды Иордана, чтобы креститься от Иоанна Предтечи. Вступив в реку, Спаситель тем самым освятил все водное естество и явил людям свою Божественную сущность.

Торжество в честь праздника пройдет сегодня в храмах по всей Беларуси. Под сводами минского Свято-Духова кафедрального собора возглавит праздничное богослужение митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Начало трансляции на "Беларусь 3" в 10:00.

праздникрелигияБеларусьКрещение Господне