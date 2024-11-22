Крещение Господне празднуют христиане римско-католического вероисповедания

Христиане римско-католического вероисповедания 12 января отмечают Крещение Господне, пишет БЕЛТА.

Праздник этот связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Во времена его земной жизни крестили только взрослых людей, которые полностью прочувствовали веру в Бога и осознали в себе эту, по тем временам новую, религию, ведь тогда христиане преследовались.

Иисус Христос принял крещение в возрасте 30 лет. После этого значительного новозаветного события он начинает проповедовать великую религию добра.

В этот день в костелах всего мира служат благодарственные молебны. После возвращения из костела семьи католиков приступают к позднему ужину.

В день Крещения Господня верующие всегда освящали воду, которой окропляли все комнаты, двор и хозяйственные здания. После таких ритуалов каждый человек старался вдоволь напиться святой водой, чтобы быть весь год здоровым, счастливым и веселым.

С этим праздником не связано никаких песен, гаданий, хороводов и специальных плясок, но бытует много поверий и примет. Например, хозяева после богослужения старались прийти домой самыми первыми. Считалось, что и урожай они соберут первыми. Сено, на котором во время Коляд стояла кутья, постепенно отдавали домашним животным как средство от болезней.