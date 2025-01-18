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Крещение Господне, трансляция богослужения - 19 января на "Беларусь 3" в 10:00

Торжество в честь одного из 12-ти важнейших после Пасхи праздников состоится завтра в храмах по всей стране.

Под сводами Минского Свято-Духова кафедрального собора возглавит праздничное богослужение митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Начало трансляции на "Беларусь 3" в 10:00. В преддверии трансляции в 8:50 в эфире "Беларусь 1" владыка Вениамин обратится к верующим со словом на праздник Крещения Господня.

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