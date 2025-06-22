Кривоносов: Мы 80 лет живем мирной жизнью и хотим жить так дальше

"Мы все четко понимаем: историю свою надо знать, ее надо чтить. И сегодняшний день, День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, как нельзя лучше показывает грань между мирной счастливой жизнью и трагедией войны. Мы должны это хорошо понимать и сберечь историческую память, чтобы никогда больше не переступить эту грань, эту черту, вернее - не позволить, чтобы в отношении нас противник, враг, агрессор смог это сделать. Если мы не будем помнить эту дату, рассказывать современной молодежи, которая после передаст это своим детям, то все забудется. В чем тогда смысл таких неимоверно больших жертв белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, ради чего? А ведь сегодня мы живем в сильной и процветающей в стране, у нас трудолюбивый народ. Только сейчас мы выходим на ту численность населения, которая была до начала Великой Отечественной войны. И это все надо понимать и помнить. Надо продолжать работать и развивать страну, важно, чтобы наша земля была освоена нашими белорусскими людьми", - подчеркнул Андрей Кривоносов.