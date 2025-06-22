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Кривоносов: Мы 80 лет живем мирной жизнью и хотим жить так дальше
В предрассветные часы 22 июня тысячи огней памяти зажгли жители Гомельской области, сообщает БЕЛТА.
Военный комиссар Гомельской области, член Совета Республики Андрей Кривоносов этим утром присоединился к традиционной акции "Никто не забыт, ничто не забыто" в историческом центре Гомеля.
"Мы все четко понимаем: историю свою надо знать, ее надо чтить. И сегодняшний день, День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, как нельзя лучше показывает грань между мирной счастливой жизнью и трагедией войны. Мы должны это хорошо понимать и сберечь историческую память, чтобы никогда больше не переступить эту грань, эту черту, вернее - не позволить, чтобы в отношении нас противник, враг, агрессор смог это сделать. Если мы не будем помнить эту дату, рассказывать современной молодежи, которая после передаст это своим детям, то все забудется. В чем тогда смысл таких неимоверно больших жертв белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, ради чего? А ведь сегодня мы живем в сильной и процветающей в стране, у нас трудолюбивый народ. Только сейчас мы выходим на ту численность населения, которая была до начала Великой Отечественной войны. И это все надо понимать и помнить. Надо продолжать работать и развивать страну, важно, чтобы наша земля была освоена нашими белорусскими людьми", - подчеркнул Андрей Кривоносов.
"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы стоим на пороге очередной нашей даты - 3 июля Беларусь отметит День Независимости. Все взаимосвязано с освобождением нашей страны. Думаю, не лишним будет каждому пересмотреть хронологию Великой Отечественной войны: сначала - боль, муки, затем - неимоверный воинский труд и труд в тылу. И только через годы - великое ощущение радости Победы. Мы 80 лет живем мирной жизнью и хотим жить так дальше", - напутствовал он.
Тысячи огней зажглись этим утром в разных уголках Гомельской области в память о героях Великой Отечественной войны, а также жертвах геноцида белорусского народа. Минута памяти - живые цветы и венки легли к мемориалам, также в отдельных районах опустили на воду венки скорби, из свечей и лампад составили слова "Помним", "Не забудем", а в Гомеле нынешние выпускники запустили воздушные шары в мирное предрассветное небо.