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Кривошеев: Беспилотники становятся одной из ключевых ударных сил
Конфликты последнего времени еще раз заставили пересмотреть военные доктрины большинства государств, тактику ведения боевых действий и указали на то, что беспилотники становятся одной из существенных, если не ключевых, ударных сил. Об этом в программе "Панорама" заявил гендиректор агентства "Минск-Новости" Андрей Кривошеев.
По его словам, беспилотники используются широко и массово: атакуют живую силу и технику противника, ведут бои на земле, в воздухе и в море.
Андрей Кривошеев:
"Еще 4-5 лет назад Президенту Беларуси демонстрировали новейшие разработки отечественной беспилотной авиации. Кстати, как самолетного типа, разведывательные, тяжелые, ударные, так и вертолетного типа, которые предназначены для ведения боевых действий в условиях плотной жилой застройки. То есть, по сути, это защита либо занятие городов, населенных пунктов".
Гендиректор обратил внимание, что уже тогда это свидетельствовало о том, что и Президент Беларуси, и белорусское военное командование располагает точными сведениями о том, какой характер будет носить вооруженный конфликт, войны будущего. "И Президент Беларуси предусмотрительно ставил задачу развивать именно это направление", - подчеркнул он.
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