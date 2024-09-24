Кривошеев: Беспилотники становятся одной из ключевых ударных сил

Конфликты последнего времени еще раз заставили пересмотреть военные доктрины большинства государств, тактику ведения боевых действий и указали на то, что беспилотники становятся одной из существенных, если не ключевых, ударных сил. Об этом в программе "Панорама" заявил гендиректор агентства "Минск-Новости" Андрей Кривошеев.

По его словам, беспилотники используются широко и массово: атакуют живую силу и технику противника, ведут бои на земле, в воздухе и в море.

Андрей Кривошеев:

"Еще 4-5 лет назад Президенту Беларуси демонстрировали новейшие разработки отечественной беспилотной авиации. Кстати, как самолетного типа, разведывательные, тяжелые, ударные, так и вертолетного типа, которые предназначены для ведения боевых действий в условиях плотной жилой застройки. То есть, по сути, это защита либо занятие городов, населенных пунктов".