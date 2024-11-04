Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств

В Баку начинает работу 29-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которая считается одним из самых масштабных и престижных мероприятий в мире.

COP29 пройдет 11-22 ноября на Бакинском стадионе. В ее рамках 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Чему посвящен саммит, в студии "Первого информационного" рассказал Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов.

"Сам саммит посвящен изменению климата. Понятно, почему он происходит. Это одна из глобальных ключевых тем, в которую вовлечены ученые, аграрии и, естественно, руководители государств, на которых лежит дополнительная ответственность как на гарантах Конституции и прав граждан защищать еще и это право гражданина и граждан своих стран или подданных своих стран на здоровую экологию. Тема важная, мы видим даже по прикладным вещам, как меняется климат на планете", - прокомментировал Кривошеев.

Он задается вопросом, когда в Беларуси вызревали мандарины или арбузы? А сейчас, по его словам, это реальность, она не может не касаться ни сельского хозяйства, ни в целом жизни людей.

Также он привел пример Российской Федерации. "Таяние вечной мерзлоты, а ведь это огромный комплекс проблем оборонного, стратегического, строительного комплекса и т. д".