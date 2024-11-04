3.39 RUB
3.42 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентПолитикаОбществоПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств
В Баку начинает работу 29-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которая считается одним из самых масштабных и престижных мероприятий в мире.
COP29 пройдет 11-22 ноября на Бакинском стадионе. В ее рамках 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.
Чему посвящен саммит, в студии "Первого информационного" рассказал Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов.
"Сам саммит посвящен изменению климата. Понятно, почему он происходит. Это одна из глобальных ключевых тем, в которую вовлечены ученые, аграрии и, естественно, руководители государств, на которых лежит дополнительная ответственность как на гарантах Конституции и прав граждан защищать еще и это право гражданина и граждан своих стран или подданных своих стран на здоровую экологию. Тема важная, мы видим даже по прикладным вещам, как меняется климат на планете", - прокомментировал Кривошеев.
Он задается вопросом, когда в Беларуси вызревали мандарины или арбузы? А сейчас, по его словам, это реальность, она не может не касаться ни сельского хозяйства, ни в целом жизни людей.
Также он привел пример Российской Федерации. "Таяние вечной мерзлоты, а ведь это огромный комплекс проблем оборонного, стратегического, строительного комплекса и т. д".
"Единственное, что, естественно, когда встречаются лидеры и главы государства, мы видели это на примере экологического саммита в Объединенных Арабских Эмиратах, на котором выступал белорусский лидер, что это обсуждение всегда выходит за чисто экологическую, климатическую повестку благодаря откровенным заявлениям таких лидеров, как Президент Беларуси", - добавил эксперт.
Президент
Все
257 человек из 16 стран приобрели гражданство Беларуси по указу Александра Лукашенко
Преследуемому по политическим мотивам в Польше Томашу Шмидту предоставлено убежище в Беларуси
В МГЛУ состоялся "Открытый микрофон с Президентом"
Лукашенко: В переговорах между Россией и Украиной не должны быть ущемлены интересы Беларуси
Политика
Все
Общество
Все
Ляхнович: Грузоперевозки всеми видами транспорта в 2024 году возросли на 102,6 %
В какой белорусской продукции заинтересована Бразилия?
Концерт на заводе и звездные гости. Расскажем, чем "Марафон единства" в Могилеве удивляет участников
Глава МИД РФ рассказал, что Беларусь и Россия делают для недопущения фальсификации истории
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Появилось видео из почтового отделения в Дрибинском районе, где убили пенсионерку
В Красноярском крае из-за отравления в школе госпитализировали 37 человек
В Дрибинском районе мужчина избил посетителей на почте, один человек скончался
На северо-западе Пакистана неизвестные напали на конвой - погибли около 40 человек