Кривошеев: Наша дипломатия проявила себя блестяще в белорусско-американских переговорах

"Нам важно, чтобы один из мировых гигантов, один из мировых центров силы действовал предсказуемо и в рамках американских национальных интересов. Тогда и мы можем выстраивать долгосрочную стратегию работы с Соединенными Штатами Америки, опираясь на конструктивные национальные интересы. Очень важно, господин Коул отметил, что по вопросам, где нет разногласий, мы будем действовать очень быстро - публично и непублично. А по тем вопросам, где сохраняются разные позиции, как это и положено в нормальной дипломатии, мы будем смещать эти спорные вопросы в подвал, не педалировать их и не ставить в зависимость от их решения вопросы существенные. А это, повторюсь, мир, экономика, восстановление нормального уровня отношений".