Кривошеев: Наша дипломатия проявила себя блестяще в белорусско-американских переговорах
На фоне возобновления диалога с Вашингтоном в Минске подчеркивают прагматичный и взвешенный подход к переговорам с США.
По оценке экспертов, такой формат уже дает практические результаты и создает основу для дальнейшего развития белорусско-американских контактов.
Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости":
"Нам важно, чтобы один из мировых гигантов, один из мировых центров силы действовал предсказуемо и в рамках американских национальных интересов. Тогда и мы можем выстраивать долгосрочную стратегию работы с Соединенными Штатами Америки, опираясь на конструктивные национальные интересы. Очень важно, господин Коул отметил, что по вопросам, где нет разногласий, мы будем действовать очень быстро - публично и непублично. А по тем вопросам, где сохраняются разные позиции, как это и положено в нормальной дипломатии, мы будем смещать эти спорные вопросы в подвал, не педалировать их и не ставить в зависимость от их решения вопросы существенные. А это, повторюсь, мир, экономика, восстановление нормального уровня отношений".
Он выразил мнение, что белорусская дипломатия проявила себя блестяще в этих переговорах. "Мы имеем реальные дела и реальный результат от этих переговоров. А значит, сохраняя определенную долю скептицизма, выдержки, спокойствия в этих переговорах, не поступаясь ни на йоту собственными национальными прагматичными интересами, мы можем и дальше на этом позитивном фундаменте выстраивать отношения", - уверен Андрей Кривошеев.