Кривошеев о масштабной проверке ВС: Сейчас проверяется острие белорусского копья

Андрей Кривошеев, гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов: "Белорусские Вооруженные Силы должны в любых условиях, с учетом передового мирового опыта, обеспечить безопасность Республики Беларусь. Именно поэтому глава государства, Главнокомандующий, уделяет такое огромное внимание незапланированным внезапным проверкам. С одной стороны, держать порох сухим нужно всегда, даже в условно мирное время, хотя Беларусь подвергается гибридным атакам. С другой стороны, сейчас проверяется самое острие белорусского, если так метафорически сказать, копья. То есть это силы мгновенного реагирования. Это, собственно, те самые подразделения, бригады, которые должны немедленно выдвинуться на боевые рубежи и первыми встретить противника. Поэтому такое большое внимание и с точки зрения скорости их выдвижения к зоне проведения учений, их размещения, наличия и боеготовности техники, вооружений. Личное присутствие главы государства, конечно, повышает статус самих этих внезапных тренировок практических и требовательность к военнослужащим всех уровней".