Кривошеев о заявлениях на саммите СНГ: Содружество отличается демократизмом и взвешенностью решений

Поэтому неслучайно, что по итогам саммита стран - участниц СНГ, который прошел 8 октября, подписано Обращение глав государств - участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. А такие объединения, как СНГ, ШОС, БРИКС являются важным аспектом экономического развития стран-участниц и тех, кто в этих объединениях не состоит или вышел. Такие мнения озвучивают эксперты.

СНГ выгодно не только всем его членам, но и тем, кто в свое время отказался от тех или иных форматов СНГ и только подумывает присоединиться к тому или иному содружеству. СНГ, например, отличается демократизмом, взвешенностью решений, поддержкой суверенной политики. Еще сейчас в мире формируются мегасоюзы (ШОС, БРИКС). Это глобальные объединения большинства. Но в любом случае Беларуси, России, странам Центральной Азии, партнерам на Кавказе важно не растворить свои суверенитеты и возможности в экономике, политике, гуманитарной сфере, культуре в этих огромных союзах. Поэтому внутри того же ШОС очень выгодно с точки зрения суверенных возможностей иметь еще одну опору в виде СНГ.