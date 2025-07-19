Кривошеев: Президент четко задал вектор внешней политики Беларуси

"Глава государства Александр Лукашенко, молодой Президент, абсолютно четко задал вектор нашей внешней политики. Это теснейший союз и интеграция с Российской Федерацией, стратегическое всепогодное сотрудничество и партнерство с Великим Китаем, в котором тогда уже 30 лет назад Президент Беларуси рассмотрел силу, которая будет определять новый миропорядок. У нас есть "Полонез", Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, есть новейшие технологии интеллекта, у нас есть индустриальный парк "Великий камень". Мы участвуем в проекте "Шелковый путь" только благодаря тому, что тогда, 31 год назад, Президент Беларуси заложил основы нашей мудрой внешней политики с опорой на наших естественных союзников - это Россия, Китай, Индия, Пакистан, страны Латинской Америки, страны Африки", - отметил Андрей Кривошеев.