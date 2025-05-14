Кривошеев: Референдум - возможность белорусов вершить судьбу своей страны

"30-летие первого белорусского суверенного референдума - это веховая, знаковая, историческая дата и событие на нашем вот этом новом суверенном отрезке белорусской истории. И очень показательно, что тогда, обратившись к народу, Президент Беларуси сделал эту модель краеугольным камнем в своей политике, внутренней и внешней. И каждый раз, когда Республику Беларусь настигали кризисы, экономические, политические, социальные, Президент неизменно обращался к белорусскому народу. И даже был создан, сформирован особый орган, высший орган народовластия - Всебелорусское народное собрание, для того, чтобы следовать этому пути, не сворачивая, для того чтобы реализовывать право, единственное и главное право белорусского народа на суверенитет, на суверенность на своей земле. Поэтому поздравляю всех с этим великолепным юбилеем, 30-летием первого белорусского суверенного референдума, который лежит в основании нашей нынешней возможности, способности и права вершить судьбу белорусского народа".