3.75 BYN
2.85 BYN
3.35 BYN
Кривошеев: События в Мюнхене свидетельствуют о глубоком кризисе европейской политической системы
Трехдневная Мюнхенская конференция по безопасности завершилась, оставив после себя шлейф тревожных заявлений и неудобных вопросов. Главной темой обсуждения стала война - в разных ее проявлениях, от наращивания вооружений до возможного возобновления призыва в Германии. Но что стоит за этой риторикой? Реальная подготовка к конфликту с Россией или политический театр? Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
По мнению гендиректора агентства "Минск-Новости", председателя правления Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева, события в Мюнхене свидетельствуют о глубоком кризисе европейской политической системы. "Судя по всем заявлениям, это полная фашизация Европы, столкновение двух концепций", - заявил он.
Первая концепция - глобалистская, где "никем не избранные транснациональные чиновники, например, брюссельские, должны определять контуры будущего мира". Вторая - "новые империалисты" в лице трампистов, которые пытаются выстроить свою партию внутри Евросоюза. "Пытаются грабить уже теперь и Евросоюз тоже. И, сделав Америку великой снова, режиссировать конфликты по всему остальному миру, выстраивая недобросовестную конкуренцию с Китаем, окружая его экономические интересы, отрезая от ресурсов нашу Евразию", - пояснил гендиректор агентства "Минск-Новости".
Возникает закономерный вопрос: понимают ли сами европейцы, что их ставят в положение "между молотом и наковальней", ведь Россия географически никуда не денется? "Понимать-то они понимают. А что они могут с этим сделать?" - риторически вопросил Андрей Кривошеев.
Эксперт проводит параллели с историей: "Американцы сделали очень удачные инвестиции в выхолащивание элит Евросоюза и теперь имеют полное право их грабить. Собственно, мы тут тоже, знаете, не святые. Примерно по таким же принципам происходил подкуп и элит Советского Союза. Все эти слова о сотрудничестве, о новой эпохе, подарки, приглашения, мосты дружбы в итоге выхолостили и советскую номенклатуру, которая предала свой великий советский проект".
Несмотря на мрачную картину, эксперт видит и обнадеживающие признаки. В Европе появляются "новые ростки суверенизации". "Возьмите Германию. И слева, и справа, и Алис Вайдель, и Сара Вагенкнехт. Это такое новое поколение яркой, эмоциональной, национально ориентированной политики. То же самое во Франции", - перечислил Андрей Кривошеев.
Однако судьба этих движений под вопросом. Манипулятивные технологии, уже опробованные в Румынии, Молдове и Франции, могут "заткнуть в пробирку" желание народов к суверенизации. Альтернативный сценарий - направить "накипевшую ярость, гнев куда-нибудь вовне". "А куда-нибудь вовне - это классически Беларусь, Россия, либо Африка, Средиземноморье. Для того чтобы погрузить в новую войну, в новый хаос. Это тоже сценарий, к сожалению", - резюмировал эксперт.