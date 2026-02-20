Кривошеев: События в Мюнхене свидетельствуют о глубоком кризисе европейской политической системы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Трехдневная Мюнхенская конференция по безопасности завершилась, оставив после себя шлейф тревожных заявлений и неудобных вопросов. Главной темой обсуждения стала война - в разных ее проявлениях, от наращивания вооружений до возможного возобновления призыва в Германии. Но что стоит за этой риторикой? Реальная подготовка к конфликту с Россией или политический театр? Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

По мнению гендиректора агентства "Минск-Новости", председателя правления Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева, события в Мюнхене свидетельствуют о глубоком кризисе европейской политической системы. "Судя по всем заявлениям, это полная фашизация Европы, столкновение двух концепций", - заявил он.

Первая концепция - глобалистская, где "никем не избранные транснациональные чиновники, например, брюссельские, должны определять контуры будущего мира". Вторая - "новые империалисты" в лице трампистов, которые пытаются выстроить свою партию внутри Евросоюза. "Пытаются грабить уже теперь и Евросоюз тоже. И, сделав Америку великой снова, режиссировать конфликты по всему остальному миру, выстраивая недобросовестную конкуренцию с Китаем, окружая его экономические интересы, отрезая от ресурсов нашу Евразию", - пояснил гендиректор агентства "Минск-Новости".

Возникает закономерный вопрос: понимают ли сами европейцы, что их ставят в положение "между молотом и наковальней", ведь Россия географически никуда не денется? "Понимать-то они понимают. А что они могут с этим сделать?" - риторически вопросил Андрей Кривошеев.

Эксперт проводит параллели с историей: "Американцы сделали очень удачные инвестиции в выхолащивание элит Евросоюза и теперь имеют полное право их грабить. Собственно, мы тут тоже, знаете, не святые. Примерно по таким же принципам происходил подкуп и элит Советского Союза. Все эти слова о сотрудничестве, о новой эпохе, подарки, приглашения, мосты дружбы в итоге выхолостили и советскую номенклатуру, которая предала свой великий советский проект".

Несмотря на мрачную картину, эксперт видит и обнадеживающие признаки. В Европе появляются "новые ростки суверенизации". "Возьмите Германию. И слева, и справа, и Алис Вайдель, и Сара Вагенкнехт. Это такое новое поколение яркой, эмоциональной, национально ориентированной политики. То же самое во Франции", - перечислил Андрей Кривошеев.