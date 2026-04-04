Кривошеев: Стоит ли сейчас рубить YouTube в Беларуси - это сложная дискуссия
Акт информационного терроризма. Блокировку видеохостингом YouTube белорусских каналов БелТА, СТВ и ОНТ прокомментировали в Белорусском союзе журналистов.
Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:
"Белорусский союз журналистов воспринимает удаление аккаунтов и контента ведущих белорусских СМИ (телеканалы СТВ, ОНТ, информагентство БелТА) с платформы YouTube как акт информационного вандализма и как эскалацию информационной войны против интересов, против суверенитета Республики Беларусь в нашем информационном пространстве. Белорусский союз журналистов получает слова поддержки и солидарности от наших коллег по всему миру. Юго-Восточная Азия, Российская Федерация, наши коллеги из Союза журналистов России отреагировали первыми, мгновенно, осудив такую позорную практику и поддержав белорусских коллег-журналистов".
Стоит ли сейчас рубить YouTube в Беларуси - это сложная дискуссия, уверяет журналист. Потому что в этом пространстве остаются десятки и сотни наших коллег-журналистов. Это крупные республиканские средства массовой информации, Белтелерадиокомпания и другие, "СБ. Беларусь сегодня", региональные СМИ, блогеры наши патриотические, лидеры общественных мнений, через которых мы и доносим свою правду до аудитории видеохостинга YouTube. И терять ее было бы опрометчиво как минимум.
"Но, с другой стороны, и не ответить на откровенный акт агрессии мы тоже не можем. Поэтому совместно с регулятором рынка, Министерством информации, совместно с нашими ведущими коллегами-журналистами, членами Совета Республики, Палаты представителей Национального собрания мы выработаем необходимые инструментарии ответа и будем бороться за журналистскую солидарность и свободу слова", - подытожил председатель правления Белорусского союза журналистов.